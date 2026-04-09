लंबे बालों की चाहत किसे नहीं होती है, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब हमें रोजाना और घिस-घिसकर बालों पर तेल लगाना पड़ता है। आजकल वैसे भी कई महिलाएं अपने बालों पर तेल लगाना पसंद नहीं करती हैं और कुछ को समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि रोजाना हेयर वॉश करना संभव नहीं और ऑयली बालों के साथ घर से बाहर जा नहीं सकते। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है घर पर बने हेयर ग्रोथ सीरम का इस्तेमाल करना। झ हम आपको इस लेख में एक ऐसा सीरम बनाने का तरीका बताने वाले हैं जो बालों का झड़ना, पतलापन और रुकी हुई ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करते है।