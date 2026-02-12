Select Language

वजन घटाने के लिए डिटॉक्स वॉटर कैसे बनाएं? जानें 5 तरीके, जिनसे वेट लॉस में मिलेगी मदद

Verified VERIFIED By: Dr. Sugeeta Mutreja

Detox Water: वजन कम करने के लिए आप रोजाना डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और फैट बर्न में मदद मिलती है।

Written by Anju Rawat | Published : February 12, 2026 2:43 PM IST

1/6

वजन कम करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स

Detox Water for Weight Loss: आजकल ज्यादातर लोग मोटापे से परेशान रहते हैं। खराब खान-पान और जीवनशैली की आदतों की वजह से मोटापा एक आम समस्या बन गई है। मोटापे को सिर्फ एक समस्या नहीं है, कई गंभीर बीमारियों का मुख्य कारण भी माना जाता है। यह डायबिटीज, थायराइड, फैटी लिवर समेत कई बीमारियों को न्यौता देता है। इसलिए वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अक्सर लोग दवाइयों, सिरप आदि का सेवन करते हैं। वहीं, आजकल मोटापे को कम करने के लिए सर्जरी का सहारा भी लिया जा रहा है। लेकिन, आप चाहें तो सिर्फ कुछ होममेड डिटॉक्स ड्रिंक्स से भी वेट लॉस कर सकते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं वेट लॉस के लिए डिटॉक्स ड्रिंक्स (Weight Loss ke Liye Detox Drinks

2/6

खीरा और चुकंदर

अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप खीरा और चुकंदर का पानी पी सकते हैं। इस पानी को पीने से वजन कम करने में काफी मदद मिलती है। इसके लिए आप पानी में खीरे और चुकंदर के छोटे-छोटे टुकड़े डालें और इन्हें रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सुबह इस पानी को खाली पेट पिएं। खीरा शरीर को हाइड्रेट करता है और चुकंदर शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। Also Read - Weight Loss Drinks: बॉडी डिटॉक्स के साथ वेट लॉस के लिए 7 ड्रिंक्स, वेट लॉस में भी होगी मदद

3/6

नींबू और अदरक का पानी

वेट लॉस के लिए नींबू और अदरक का पानी पीना भी फायदेमंद होता है। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुना पानी लें। इसमें अदरक का रस निचोड़कर डाल दें। इसके बाद इसमें नींबू का रस डालें और फिर पी लें। आप रोज सुबह खाली पेट इस पानी को पी सकते हैं। इससे आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी।

4/6

नींबू और पुदीना का पानी

वेट लॉस के लिए नींबू और पुदीना वॉटर भी फायदेमंद होता है। आप रोजाना इस पानी को पीकर अपना वजन घटा सकते हैं। आप एक बोतल पानी में नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां डालें और इसे रातभर के लिए छोड़ दें। इस पानी को सुबह छानकर पी लें। आप चाहें तो इस पानी को पूरे दिनभर के लिए भी रख सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। Also Read - त्योहारों के बाद बॉडी डिटॉक्स के लिए पीएं ये 7 हेल्दी ड्रिंक्स

5/6

जीरा पानी

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जीरा पानी का सेवन कर सकते हैं। जीरा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पाचन-तंत्र में सुधार होता है। यह भी एक तरह का डिटॉक्स वॉटर है, जो वेट लॉस में बेहद सहायक होता है। इसके लिए आप रातभर पानी में जीरा भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को उबालें और छानकर पी लें। कुछ दिनों तक रोजाना इस पानी को पीने से आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलेगी।

6/6

सौंफ का पानी

सौंफ का पानी भी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। वेट लॉस के लिए आप सौंफ के पानी का सेवन कर सकते हैं। आप सौंफ को रातभर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को उबालकर पी लें। सौंफ का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इस पानी को पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट में जमी चर्बी और गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। इससे वेट लॉस में आपको मदद मिल सकती है। Also Read - शरीर में जमा टॉक्सिंस नहीं होने देते वेट लॉस, सुबह पीएं यह हेल्दी ड्रिंक,साफ हो जाएगी पूरी गंदगी