सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे डालें? जानें 5 असरदार तरीका

How To Wake Up Early: क्या आप लाख कोशिश करने के बाद भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं डाल पाते हैं? अगर हां तो आइए आपको 5 आसान तरीकों के बारे में बताते हैं जो आपको जल्दी उठने में मदद करेंगे।

Written by Vidya Sharma | Published : January 21, 2026 11:11 AM IST

1/6

सुबह जल्दी कैसे उठें?

Jaldi Kaise Uthe: हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सुबह उठने में आलस आता होगा, खासकर वह जिन्हें ऑफिस,स्कूल या कॉलेज जाना होता है। बच्चे अक्सर 'थोड़ी देर और सो लेते हैं' की रट लगाते हैं और फिर देखते-देखते घंटा भर सो जाते हैं और फिर उन्हें देर हो जाती है। जैसा ही हम सभी के माता-पिता कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से सेहत अच्छी रहती है, और यह सही भी है। सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है। अगर आप भी अपनी देर से उठने की इस आदत को सुधारना चाहते हैं और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपना सकते हैं। यह तरीके बहुत ही आसानी से अपनाए जा सकते हैं।

2/6

रात को सोने से पहले वाली आदतें सुधारें

रात को हम जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि एक तो हम देरी से यानी कि 12 व 1 बजे के बाद सोते हैं, और दूसरा यह कि हम दिनभर व शाम को चाय व कॉफी के रूप में कैफीन पी लेते हैं। यह हमारे दिमाग को एक्टिव कर देते हैं और जल्दी नींद नहीं आने देते। इसलिए रात को समय पर यानी कि 10 बजे तक सो जाएं और सोने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप छोड़ दें। साथ ही रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लें।

3/6

धीरे-धीरे बदलाव करें

अक्सर सुबह 9-10 बजे उठने वाले लोग पहले ही दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं और फिर उठने की कोशिश करते हैं तो शरीर जल्दी थक जाता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल न करें और अपने अलार्म को सिर्फ रोजाना उठने के समय से 15-30 मिनट पहले का लगाएं। इस टाइम को आप धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत बनेगी।

4/6

अलार्म को दूर रखें

कई लोगों की यह आदत होती है कि फॉन में अलार्म लगाते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। इससे होता यह है कि जैसे ही अलार्म बजता है, हम नींद में उठकर उसे बंद कर देते हैं। इसलिए अलार्म को कमरे के दूसरे कोने पर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको बिस्तर छोड़कर खड़ा होना पड़े। एक बार जब आप बिस्तर से बाहर आ जाते हैं, तो दोबारा सोने की संभावना कम हो जाती है।

5/6

उठने का कारण बनाएं

कई बार हम बस ऐसे ही सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी काम बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। इसलिए तय करें कि आप सुबह के शांत समय में क्या करेंगे? जैसे व्यायाम, योग, पढ़ाई या हॉबी पर काम आदि। सोने से पहले यह सब प्लान करें ताकि आपको उत्साह आए अगले दिन उठने का।

6/6

2 अलार्म लगाएं

हम सभी की आदत होती है कि पहला अलार्म बजते ही हम उसे बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें अगर आपको 6 बजे उठना है तो पहला अलार्म 5 बजकर 45 मिनट का लगाएं और दूसरा अलार्म 5:55 का। ताकि आपको समय का ध्यान रहे और जल्दी उठ पाएं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।