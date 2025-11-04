Select Language

1 महीने में टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं? डॉक्टर बता रहे हैं सही तरीका

Verified VERIFIED By: Dr. Rajendra Shitole

How To Boost Testosterone: पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मूड, आत्मविश्वास और यौन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे 1 महीने में टेस्टोस्टेरोन (1 Mahine Main Kaise Testosterone Badhaye) बढ़ाएं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : November 4, 2025 2:04 PM IST

1 महीने में टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं?

How To Boost Testosterone : टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) एक प्रमुख पुरुष हार्मोन है जो न सिर्फ मांसपेशियों की ताकत और ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि मूड, आत्मविश्वास और यौन स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, तनाव, नींद की कमी और गलत खानपान के कारण बहुत से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण पुरुषों को पिता बनने में परेशानी आ सकती है। इसलिए हर पुरुष का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इन दिनों अगर आप भी टेस्टोस्टेरोन की कमी से जूझ रहे हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ 1 महीने में आप टेस्टोस्टेरोन (1 Mahine Main Kaise Testosterone Badhaye) को कैसे बढ़ा सकते हैं।

टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए 1 महीना क्यों?

पुणे स्थित डीपीयू सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के आईवीएफ कंसलटेंट डॉ. राजेंद्र शितोले के अनुसार, पुरुष अगर 1 महीने तक लगातार अपनी सेहत पर ध्यान दें तो इससे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद मिलती है। 1 महीने की देखरेख में पुरुष अपने टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, एस्ट्राडियोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉइड प्रोफाइल, विटामिन डी, जिंक और वीर्य विश्लेषण में बदलाव देख सकते हैं।

नींद को प्राथमिकता दें

द हेल्थ साइट के साथ खास बातचीत के दौरान डॉ. राजेंद्र शितोले बताते हैं कि पुरुषों में हार्मोन से जुड़ी समस्याएं मुख्य रूप से नींद की कमी के कारण होती हैं। नींद की कमी टेस्टोस्टेरोन लेवल को सबसे तेजी से घटाती है। अगर आप 1 महीने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना चाहते हैं को रोजाना 7 से 8 घंटों की गहरी नींद जरूर लें। रात को सोने से 1 घंटा पहले तक लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। रात में कमरे को अंधेरा और ठंडा रखें ताकि नींद अच्छी आए।

खानपान सही करे

भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच खानपान सही न होने के कारण भी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में आहार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। खाने में अंडे, हरी सब्जियां, ऑलिव ऑयल, बादाम, पिस्ता और केला को शामिलकरें। इस तरह के खाद्य पदार्थों में ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो पुरुषों की ऊर्जा बढ़ाता है।

एक्सरसाइज करें

शारीरिक तौर पर खुद को फिट रखकर भी टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए रोजाना 30 से 40 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वेट लिफ्टिंग)करें। इससे शरीर में मसल्स ग्रोथ होती है और हार्मोन बढ़ता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) करें। HIIT जैसी एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन तेजी से बढ़ता है।

सूरज की रोशनी में बैठें

सूरज की रोशनी में बैठने से भी पुरुषों के शरीर के हार्मोन संतुलित होते हैं। सूरज की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन D को "नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर" कहा जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा की गई एक रिसर्च बातती है कि कि जिन पुरुषों के शरीर में विटामिन D पर्याप्त मात्रा में होता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल 25–30% ज्यादा होता है।

निष्कर्ष

टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना किसी दवा का खेल नहीं है यह आपकी लाइफस्टाइल का परिणाम है। अगर आप अगले 30 दिनों तक सही नींद, संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव-रहित जीवनशैली अपनाते हैं, तो बिना किसी साइड इफेक्ट के टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है।

सप्लीमेंट का सेवन करें

खानपान के जरिए अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट का सेवन करें। 1 महीने में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जिंक (25-50 मिलीग्राम), विटामिन डी3 (2000-5000 आईयू), अश्वगंधा (600 मिलीग्राम), मेथी का अर्क (500 मिलीग्राम), ओमेगा-3 (1000 मिलीग्राम) और मैग्नीशियम (400 मिलीग्राम) जैसे पोषक तत्व टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करते हैं।

तनाव करें कम

लगातार तनाव के कारण शरीर में कॉर्टिसोल (Cortisol) हार्मोन बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन को घटा देता है। इसलिए तनाव को कम करें। तनाव को कम करने के लिए योग, मेडिटेशन करें।