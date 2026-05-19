बड़ा और लाल तरबूज कहीं हार्मोन इंजेक्शन वाला तो नहीं? जानें कैसे लगाएं पता

तरबूज में हार्मोन व नकली कलर के इंजेक्शन

गर्मियों के इस सीजन में भी तरबूज के साथ-साथ तरबूज के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं के मामले सामने आने लगे हैं और यहां तक कि कुछ मामले तो गंभीर स्थितियों से भी जुड़े हैं। हालांकि, तरबूज खाने से किसी की तबीयत इतनी बिगड़ सकती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये तो एक्सपर्ट्स ही जानते हैं। लेकिन इतना हम सभी को जानकारी है कि आज के समय में ऑर्गेनिक चीजों खाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो चीजें प्राकृतिक रूप से नेचुरल और ऑर्गेनिक हैं, उन्हें भी मिलावटी बना दिया जाता है। गर्मियों में तरबूज का भी आजकल ऐसा ही हाल कर दिया गया है, वही तरबूज जिसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, अब उस तरबूज में भी मिलावट होने लगी है। दरअसल, तरबूज को जल्दी पकाने के और बड़ा करने के लिए उसमें हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसे अंदर से और ज्यादा लाल व मीठा करने के लिए अलग केमिकलों से इंजेक्शन व दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है।