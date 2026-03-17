गर्दन के पीछे की सूखी त्वचा से कैसे छुटकारा पाएं? जाने 5 नुस्खे, जिनसे तुरंत स्किन हो जाएगी साफ

हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, जो अपने चेहरे की स्किन का तो ध्यान रख पाते हैं, लेकिन गर्दन के पीछे की स्किन को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। इसलिए गर्दन के आसपास की स्किन काफी ड्राई और काली हो जाती है। वहीं, पसीना, धूल, सन एक्सपोजर और सही केयर की कमी के कारण भी यह परेशानी काफी ज्याजा बढ़ जाती है। भले ही आप गर्दन पर होने वाली इन समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यह दूसरों के सामने शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। इसलिए गर्दन की ड्राई और काली स्किन को साफ करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस परेशानी को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का सहारा ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे नुस्खे बताएंगे, जिससे गर्दन के पीछे ड्राई होती त्वचा की परेशानी को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं-