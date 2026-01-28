पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का ब्यूटी सीक्रेट
Hania Aamir Urf Aayra Ki Glowing Skin: खूबसूरती की बात करें तो पाकिस्तान की एक हसीना का नाम भारत सहित कई देशों के लोग जानते हैं। भारत में भी उनके कई दीवाने हैं, यहां तक की लड़कियां उनकी तरह सूट पहनना है और मेकअप करना पसंद करती हैं। खासकर हानिया के चेहरे पर आने वाला नेचुरल गुलाबी निखार तो इतना कातिलाना है कि जो देखे होश खो बैठे। हर लड़की ऐसा ही पिंकिंश ग्लो अपने चेहरे पर चाहती है, लेकिन ये केमिकल का इस्तेमाल करने से नहीं होगा, बल्कि नेचुरल चीजों को लगाने से आपकी स्किन पर पिंकिंश ग्लो आएगा। आइए आपको बताते हैं चेहरे पर निखार लाने का कमाल का तरीका।