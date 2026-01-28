इन बातों का रखें ध्यान









इस बात का ध्यान रखें कि कई महिलाएं अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी भी नुस्खे को बिना पैच टेस्ट के फेस पर अप्लाई कर देती हैं। आखिर में त्वचा को जब नुकसान होता है तो डॉक्टर के पास जाती हैं। ऐसे में आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप कोई भी नुस्खा आजमाने से पैच टेस्ट करें। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - Cold Shower benefits: क्या सच में ठंडे पानी में नहाने से ठीक हो जाती है एंग्जायटी और डिप्रेशन?