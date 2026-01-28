Select Language

हानिया आमिर जैसी पिंकिश स्किन कैसे पाएं? लगाएं ये 1 नुस्खा और फिर कमाल

हाल में हानिया आमिर अपने 'मेरी जिंदगी है तू' पाकिस्तानी ड्रामा कर रही हैं, जिसने उनकी फैंस की संख्या बढ़ा दी है। लड़कियां उनकी ड्रेस से लेकर ब्यूटी सीक्रेट को ट्राई कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं हानिया की ग्लोइंग स्किन का राज।

Written by Vidya Sharma | Published : January 28, 2026 3:47 PM IST

1/6

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का ब्यूटी सीक्रेट

Hania Aamir Urf Aayra Ki Glowing Skin: खूबसूरती की बात करें तो पाकिस्तान की एक हसीना का नाम भारत सहित कई देशों के लोग जानते हैं। भारत में भी उनके कई दीवाने हैं, यहां तक की लड़कियां उनकी तरह सूट पहनना है और मेकअप करना पसंद करती हैं। खासकर हानिया के चेहरे पर आने वाला नेचुरल गुलाबी निखार तो इतना कातिलाना है कि जो देखे होश खो बैठे। हर लड़की ऐसा ही पिंकिंश ग्लो अपने चेहरे पर चाहती है, लेकिन ये केमिकल का इस्तेमाल करने से नहीं होगा, बल्कि नेचुरल चीजों को लगाने से आपकी स्किन पर पिंकिंश ग्लो आएगा। आइए आपको बताते हैं चेहरे पर निखार लाने का कमाल का तरीका।

2/6

कैसे आएगा हानिया आमिर जैसा पिंकिशन ग्लो?

अगर आप हानिया आमिर जैसी नेचुरल पिंकिश ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो चुकंदर से तैयार फेस पैक का इस्तेमाल करें। सेहत के साथ-साथ चुकंदर हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी, आयरन और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आइए आपको चुकंदर का फेस पैक बनाने का तरीका बताते हैं। Also Read - शरीर में चुपचाप बढ़ता है यूरिक एसिड, शरीर के लिए बन सकता है खतरनाक

3/6

चुकंदर फेस पैक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए?

चुकंदर का फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच चुकंदर का पल्प, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच ग्लिसरीन। इन सभी चीजों को आप एक कटोरी में मिक्स कर लें और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। लीजिए तैयार है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर जैसा चेहरे पर गुलाबी निखार देने का नुस्खा।

4/6

चेहरे पर चुकंदर फेस पैक कैसे लगाएं?

तैयार पैक की एक पतली लेयर आप अपने चेहरे पर लगाएं और इसे 15-20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद आप फेस वॉश कर लें और फिर देखें कैसे मुंह धोने के बाद आपकी स्किन ग्लो करने लगी है। आप इस नुस्खे को हफ्ते में दो से तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - कॉन्टैक्ट लेंस कैसे काम करते हैं? डॉ. पुरेंद्र भसीन बता रहे हैं इस्तेमाल करने का तरीका और सावधानी

TRENDING NOW

5/6

चुकंदर फेस पैक के अन्य फायदे

चुकंदर के स्किन बेनिफिट्स तो हमने आपको बता ही दिए, लेकिन हमने इस पैक को बनाने के लिए चावल के आटे का भी इस्तेमाल किया है। यह नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है और पोर्स में जमी गंदगी को साफ करने में मदद करता है। साथ ही दूध डार्क स्पॉट को कम करने में मदद करता है।

6/6

इन बातों का रखें ध्यान

इस बात का ध्यान रखें कि कई महिलाएं अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी भी नुस्खे को बिना पैच टेस्ट के फेस पर अप्लाई कर देती हैं। आखिर में त्वचा को जब नुकसान होता है तो डॉक्टर के पास जाती हैं। ऐसे में आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप कोई भी नुस्खा आजमाने से पैच टेस्ट करें। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - Cold Shower benefits: क्या सच में ठंडे पानी में नहाने से ठीक हो जाती है एंग्जायटी और डिप्रेशन?