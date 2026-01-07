एक जरूरी बात









बच्चों को समझना जरूरी है कि माता-पिता आपके विरोधी नहीं होते। वे बस उसी सोच के साथ बड़े हुए हैं, जो उन्होंने अपने समय में सीखी। अगर आप प्यार, सम्मान और समझदारी से बात करेंगे, तो उनके विचारों में बदलाव जरूर आएगा। अपने मन की बात कहना हर बच्चे का अधिकार है, और माता-पिता का काम है उसे समझना। लेकिन इस बीच संवाद की शुरुआत आपको ही करनी होती है। डॉक्टर के अनुसार 'संवाद ही वो रास्ता है जो पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करता है।' Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।