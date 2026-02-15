Select Language

वजन कम करने के लिए सौंफ का सेवन कैसे करें? जानें 5 तरीके

Saunf fpr Weight Loss: वजन कम करने के लिए आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं। सौंफ का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही, वेट लॉस में भी सहायक होता है।

वजन कम करने के लिए सौंफ का सेवन कैसे करें?

आजकल ज्यादातर लोग अपने बढ़े हुए वजन से परेशान रहते हैं। कोई बेली फैट, तो कोई जांघ या हाथों की चर्बी से परेशान हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग वजन घटाने के लिए खाना-पीना कम कर देते हैं या जिम में जमकर पसीना बहाते हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो वजन कम करने के लिए कई लोग सर्जरी और दवाइयों का सहारा लेने लगे हैं। लेकिन, आप चाहें तो सिर्फ सौंफ के बीजों का सेवन करके भी वेट लॉस कर सकते हैं। सौंफ के बीजों का सेवन कई अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। कोई सौंफ का सेवन सीधे तौर पर करता है, तो कोई इसके पाउडर या पानी का सेवन करता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इसका सेवन अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं। आप सौंफ को जीरा और अजवाइन के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह सौंफ लेने से आपको वेट लॉस में काफी मदद मिलेगी। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं वेट लॉस के लिए सौंफ का सेवन कैसे करना चाहिए?

सौंफ का पानी पिएं

वजन कम करने के लिए आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। इसके लिए आप सौंफ को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को अच्छी तरह से उबालें और फिर छानकर पी लें। कुछ दिनों तक रोजाना इस पानी को पीने से वेट लॉस में काफी मदद मिलती है। इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त बनती है। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

सौंफ का पाउडर लें

वजन कम करने के लिए आप सौंफ का पाउडर भी ले सकते हैं। आप एक गिलास गुनगुने पानी लें और इसमें एक चम्मच सौंफ का पाउडर मिला लें। इस पानी को पीने से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है। अगर आप रात को सौंफ का पाउडर लेंगे, तो इससे सुबह पेट भी आसानी से साफ होगा। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और फैट बर्न में मदद मिलती है।

सौंफ और अजवाइन का पानी

वेट लॉस करने के लिए आप सौंफ और अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। इस पानी को पीने से वजन घटाने में काफी मदद मिल सकती है। इसके लिए आप एक गिलास पानी में सौंफ और अजवाइन मिलाएं। इस अच्छी तरह से उबालें और इस पानी को छानकर पी लें। अजवाइन पाचन-तंत्र को मजबूत बनाता है और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इस तरह सौंफ का पानी पीने से वजन कम हो सकता है।

सौंफ और जीरा पानी

वजन घटाने के लिए आप सौंफ और जीरा पानी भी पी सकते हैं। जीरा और सौंफ का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और इससे पाचन-तंत्र को भी मजबूती मिलती है। अगर आप रोजाना सौंफ और जीरा का पानी पिएंगे, तो वेट लॉस में काफी मदद मिल सकती है। जीरा भी फैट बर्न करता है और इस पानी को पीने से वजन कम हो सकता है।

सौंफ के बीज चबाएं

वेट लॉस के लिए आप चाहें तो सिर्फ सौंफ के बीज चबा सकते हैं। सौंफ के बीज चबाने से शरीर का पाचन सिस्टम सही होता है और फैट बर्न होता है। इससे एक्स्ट्रा फैट आसानी से कम होने लगता है। इसलिए आप खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ जरूर चबाएं।