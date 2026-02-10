वजन बढ़ाने के लिए बादाम, काजू और किशमिश कैसे खाएं?









अगर आप दुबले-पतले और कमजोर हैं तो अपनी रोज की डाइट में बादाम, काजू और किशमिश जरूर शामिल करें। इनमें हेल्दी फैट्स, कैलोरीज और कई विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बादाम, काजू और किशमिश का सेवन करने से आप हेल्दी तरीके से वजन बढ़ा सकते हैं। इन तीनों ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग बादाम, काजू और किशमिश को मुट्ठीभर लेकर सामान्य तरीके से खा लेते हैं। लेकिन, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो बादाम, काजू और किशमिश को थोड़ा अलग तरीके से खाना चाहिए। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं वेट गेन करने के लिए बादाम, काजू और किशमिश कैसे खाएं(Weight Gain Karne ke Liye Kaju Badam or Kishmish Kaise Khaye)?