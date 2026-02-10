Select Language

वजन बढ़ाने के लिए बादाम, काजू और किशमिश कैसे खाएं? जानें 5 तरीके

Weight Gain Tips in Hindi: बादाम, काजू और किशमिश सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इन्हें खाने से वेट गेन में भी मदद मिलती है। आप इनका सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं।

वजन बढ़ाने के लिए बादाम, काजू और किशमिश कैसे खाएं?

अगर आप दुबले-पतले और कमजोर हैं तो अपनी रोज की डाइट में बादाम, काजू और किशमिश जरूर शामिल करें। इनमें हेल्दी फैट्स, कैलोरीज और कई विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बादाम, काजू और किशमिश का सेवन करने से आप हेल्दी तरीके से वजन बढ़ा सकते हैं। इन तीनों ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग बादाम, काजू और किशमिश को मुट्ठीभर लेकर सामान्य तरीके से खा लेते हैं। लेकिन, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो बादाम, काजू और किशमिश को थोड़ा अलग तरीके से खाना चाहिए। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं वेट गेन करने के लिए बादाम, काजू और किशमिश कैसे खाएं(Weight Gain Karne ke Liye Kaju Badam or Kishmish Kaise Khaye)?

1. भिगोकर खाएं

अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो अपनी रोज की डाइट में बादाम, काजू और किशमिश को जरूर शामिल करें। आप 5-5 काजू, बादाम और किशमिश को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इन तीनों को एक साथ खा लें। इससे आपका वजन तेजी से बढ़ने लगेगा और मसल्स गेन में भी मदद मिलेगी। बादाम, काजू और किशमिश खाने से आपका हेल्दी तरीके से वजन बढ़ सकता है। Also Read - बदलते मौसम में रोज खाएं ये 3 ड्राई फ्रूट्स, बीमारियों से होगा बचाव

2. शेक पिएं

वजन बढ़ाने के लिए आप बादाम, काजू और किशमिश का शेक बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास दूध लें और इसमें तीनों चीजें मिला दें। आप इसमें केला भी डाल सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड करें और फिर पी लें। आप रोज सुबह काजू, बादाम और किशमिश का शेक बनाकर पी सकते हैं। वर्कआउट से पहले या बाद में इस शेक को पीना बेहद फायदेमंद होता है।

3. हलवा खाएं

आप बादाम, काजू और किशमिश का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बादाम और काजू का पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को घी में रोस्ट करें और अच्छी तरह से पका लें। इसमें दूध या गर्म पानी डालकर हलवा बना लें। इसके बाद इसमें किशमिश के छोटे-छोटे टुकड़े डाल लें। इससे आपका वजन भी तेजी से बढ़ेगा और आप हेल्दी महसूस करेंगे।  Also Read - ऑफिस पहुंचते ही इन 4 चीजों का जरूर करें सेवन, गर्मी और सिरदर्द जैसी समस्याओं से मिलेगी राहत

4. खीर में मिलाकर खाएं

आप बादाम, काजू और किशमिश को खीर में मिलाकर भी खा सकते हैं। इसके लिए दूध में चावल को अच्छी तरह पका लें। इसके बाद इसमें घी और चीनी या गुड़ डालें। फिर इसमें बादाम, काजू और किशमिश को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर डाल दें। इससे आपको वजन बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। कुछ दिनों तक रोजाना इस खीर को खाने से आप हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ा सकते हैं।

5. स्नैक्स में खाएं

ज्यादातर लोग स्नैक्स में चाय और कॉफी के साथ बिस्किट या फिर समोसा आदि खाना पसंद करते हैं। लेकिन, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स जरूर शामिल करें। आप बादाम, काजू और किशमिश का सेवन कर सकते हैं। स्नैक्स में इन तीनों का सेवन करने से आपको वेट गेन में मदद मिल सकती है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - गर्मी में कौन-से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए?