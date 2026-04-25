गर्मी में सुबह की शुरुआत कैसे करें? ये 5 स्टेप्स जरूर करें फॉलो

क्या आप भी गर्मियों में सुस्ती, आलस और थकान महसूस करते हैं? ऑफिस पहुंचने के बाद नींद आने लगती है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में सुधार करने की जरूरत है। आपकी सुबह शांत और संतुलित होनी चाहिए। सुबह की शुरुआत कैसी हुई है, इस पर पूरा दिन निर्भर करता है। अगर आप मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करेंगे, तो दिनभर फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। गर्मियों में दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो इसका स्किन और मूड पर पूरा असर देखने को मिलेगा। आइए, ब्लॉसम कोचर ग्रुप की चेयरपर्सन डॉ. ब्लॉसम कोचर ( Dr. Blossom Kochhar – Pioneer of Aroma Therapy in India, Chairperson, Blossom Kochhar Group of Companies) से जानते हैं कि गर्मी में सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए?