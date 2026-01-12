Select Language

2-3 से ज्यादा पुश अप लगाना क्यों मुश्किल होता है? जानें Push-Up करने का स्टेप टू स्टेप तरीका

Push-Up Kaise Kare: क्या आपके भी 3-4 पुशअप के बाद हाथ थक जाते हैं? अगर हां तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। आइए पुशअप करने के बेसिक स्टेप्स को सीखते हैं।

Written by Vidya Sharma | Updated : January 12, 2026 5:31 PM IST

1/6

पुशअप करने का सही तरीका क्या है?

Push Up Kaise Karte Hain: आजकल हर कोई जिम जाना चाहता है और महीने भर में ही प्रो बन जाना चाहता है। प्रो का मतलब होता है कि एक महीने में ही व्यक्ति हेवी लिफ्ट करना चाहता है, 100-100 पुशअप करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा पुल अप करना चाहता है। लेकिन होता यह है कि बेसिक सही से न करने और जल्दबाजी के चक्कर में सभी गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और फिर हफ्तेभर तक बॉडी पेन से परेशान रहते हैं। कई लड़के व लड़कियां पुशअप लगाना शुरू करते हैं तो सीधे जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। सही तरीका क्या है, वो आज हम आपको इस लेख में विस्तार से स्टेप टू स्टेप बताएंगे। ताकि इन्हें सीख कर आप भी प्रो बन जाएं। तो आइए हम पुश अप लगाने के स्टेप टू स्टेप तरीकों के बारे में जानें।

2/6

वॉल पुशअप से करें शुरू

आपको शुरुआत में सीधे जमीन पर लेटकर पुश-अप नहीं करने हैं, बल्कि सबसे पहले दीवार से शुरू करना है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप दीवार से 60 cm की दूरी पर खड़े हो जाएं। अब आप अपने हाथों को दीवार पर टिकाएं और शरीर का सारा भार हाथों पर डालते हुए, बॉडी को दीवार की ओर ले जाएं। इसी तरह वॉल पुश अप करें और 10-10 के तीन सेट मारें और 3-4 दिन तक करें। Also Read - जानें कैसे Rohtash Chaudhary से बनाया 704 पुशअप का World Record

3/6

इंक्लाइन पुश अप

वॉल पुश अप के बाद आपको 5-10 दिन इंक्लाइन पुशअप करने हैं। इसमें आप दीवार से थोड़ा नीचे वाले सरफेस पर जाते हैं। जैसे छत की डीपीसी या फिर किसी टेबल पर पुशअप लगा सकते हैं। इससे धीरे-धीरे आपके हाथों की मसल मजबूत होगी और आगे के प्रोसेस के लिए तैयार होगी।

4/6

नी पुश अप

इंक्लाइन पुश अप के बाद आपको 11-17वें दिन तक नी पुश अप करने हैं। इससे होगा यह कि आपको पैरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हाथ शरीर का अधिक भार उठाने में सक्षम हो पाएंगे। इसे करने के लिए आप जमीन पर हाथ और पैरों के बल वाली पोजीशन में आज जाएं। इसके बाद अपने हाथों को कंधे जितना खोलें और पंजों को भी फैला दें। इसके बाद अपने घुटनों को थोड़ा पीछे खिसकाएं और फिर घुटने के बल पुश अप करना शुरू कर दें। आप चाहें तो शुरुआत में सहारे के लिए छाती के नीचे तकिया लगा सकते हैं। Also Read - नाइट शिफ्ट से बढ़ता कैंसर का रिस्क? जानें क्या है सच?

TRENDING NOW

5/6

नेगेटिव पुश अप

18-22वें दिन आपको नेगेटिव पुश अप करने हैं। यानी कि नॉर्मल पुश अप करने हैं, लेकिन इसमें एक पुश अप के बाद आपको अपने शरीर को जमीन पर छोड़ देना है और बॉडी को रेस्ट देना है। इसके बाद 23-28वें दिन नी के सपोर्ट के साथ नेगेटिव पुशअप करने हैं। यानी कि इसमें आपको नॉर्मल पुश अप करते समय घुटनों का भी सहारा लेना है।

6/6

अब करें पुश अप

इन आसान स्टेप्स के साथ 28-30 वें दिन तक आप पूरी तरह ट्रेन हो जाएंगे और अब आप पुशअप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप बिना रुके अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कई पुश अप कर पा रहे हैं। इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके आप पुश अप करने में प्रो बन सकते हैं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - महिलाओं में बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है? डॉक्टर बता रहे हैं इसके कारण और बचाव का तरीका