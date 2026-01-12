Push Up Kaise Karte Hain: आजकल हर कोई जिम जाना चाहता है और महीने भर में ही प्रो बन जाना चाहता है। प्रो का मतलब होता है कि एक महीने में ही व्यक्ति हेवी लिफ्ट करना चाहता है, 100-100 पुशअप करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा पुल अप करना चाहता है। लेकिन होता यह है कि बेसिक सही से न करने और जल्दबाजी के चक्कर में सभी गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और फिर हफ्तेभर तक बॉडी पेन से परेशान रहते हैं। कई लड़के व लड़कियां पुशअप लगाना शुरू करते हैं तो सीधे जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। सही तरीका क्या है, वो आज हम आपको इस लेख में विस्तार से स्टेप टू स्टेप बताएंगे। ताकि इन्हें सीख कर आप भी प्रो बन जाएं। तो आइए हम पुश अप लगाने के स्टेप टू स्टेप तरीकों के बारे में जानें।