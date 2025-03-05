इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति साफ, दाग रहित और निखरी त्वचा पाना चाहता है, लेकिन इस चाहत को पूरा होने से रोकने का काम करते हैं केमिकल वाले ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर नेचुरल रेमेडी की मदद से और खासकर दही का फेशियल करते हैं तो आपकी कई स्किन प्रोब्लस्म को ठीक करती है। हेयर और स्किन केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन बताती हैं कि दही डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने, त्वचा पर जमी गंदगी को साफ करने, डार्क स्पॉट्स को हल्का करने और चेहरे की खोई हुई रंगत को निखारने में मदद करता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग-अलग होता है। चलिए अब हम घर पर दही से फेशियल बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं।