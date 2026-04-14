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गर्मियों में अक्सर रहती है कब्ज और पेट दर्द की शिकायत, तो इन घरेलू उपायों को अपनाने से मिलेगा आराम

constipation home remedies: गर्मियों में कब्ज होना एक आम समस्या है, लेकिन इसका इलाज समय पर न किया जाए, तो कब्ज गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 14, 2026 11:48 AM IST

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गर्मियों में कब्ज क्यों होती है?

दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में गर्मी ने अपना भयंकर असर दिखाना अभी से शुरू कर दिया है। गर्मी के मौसम में लू और पेट में दर्द की परेशानी होना आम बात है। खासकर कब्ज की समस्या से तो गर्मियों में हर व्यक्ति को 2- 4 होना ही पड़ता है। लेकिन लंबे समय में कब्ज की समस्या बनी रहे, तो यह अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकती है। गर्मियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में अगर आपको भी कब्ज की परेशानी होती है, तो हम बताने जा रहे हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनको अपनाने से न सिर्फ आपकी कब्ज की परेशानी दूर होगी, बल्कि पाचन तंत्रिका की सेहत भी बेहतर बनेगी।

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गर्मियों में कब्ज होने के कारण

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की बेवसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि गर्मियों में अधिक पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता, तो आंतें मल को सख्त बना देती हैं, जिससे कब्ज की परेशानी होने लगती है। कुछ लोग गर्मियों के मौसम में अपना खानपान नहीं बदलते हैं। इस मौसम में लोग तली-भुनी, मसालेदार और जंक फूड ज्यादा खाने लगते हैं। इस तरह का खानपान भी पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। इससे कब्ज की परेशानी होना आम बात है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी, कम पानी पीना, सही मात्रा में फाइबर को डाइट का हिस्सा न बनाना भी गर्मियों में कब्ज का कारण बनता है।  Also Read - कब्ज से राहत पाने के लिए दहीं में मिलाकर खा लें ये चीज, सुबह नहीं लगाना पड़ेगा जोर

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कब्ज के लक्षण क्या हैं?

गर्मियों में कब्ज होने पर पेट भारी रहना, मल त्याग में कठिनाई, गैस और पेट दर्द, भूख न लगना, मुंह का स्वाद खराब होना जैसे लक्षण नजर आते हैं। आमतौर पर कब्ज के लक्षण सामान्य रूप से 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक बने रहे तो इससे विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आइए आगे जानते हैं कब्ज से राहत पाने के घरेलू उपायों के बारे में-

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कब्ज होने पर खाली पेट गुनगुना पानी पिएं

गर्मियों में कब्ज की समस्या होने पर सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी पीने से आंतों की मूमेंट तेज होती है। इससे आंतों की प्रक्रिया तेज होती है। जिसके कारण मल त्याग आसान हो जाता है। जब मल त्याग में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, तो कब्ज भी धीरे- धीरे दूर होने लगती है।  Also Read - सुबह पिएं ये 3 ड्रिंक्स, पेट आसानी से हो जाएगा साफ

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कब्ज में इसबगोल की भूसी

गर्मियों में कब्ज की परेशानी को दूर करने में इसबगोल की भूसी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। रात को सोने से पहले एक चम्मच इसबगोल को पानी या दूध के साथ लेने से मल नरम होता है। रात को इसबगोल की भूसी का सेवन करने से सुबह सही तरीके से पेट साफ होता है और कब्ज की परेशानी दूर होती है।

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कब्ज में करें नींबू और शहद का सेवन

गर्मियों में कब्ज को दूर करने में नींबू और शहद का सेवन भी आपके लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिएं। कब्ज की परेशानी ज्यादा है, तो नींबू और शहद पानी को खाना खाने के बाद पिएं। इससे खाना आसानी से पचेगा और आपकी कब्ज धीरे- धीरे खत्म होने लगेगी। गर्मियों में अगर आपको भी अक्सर कब्ज की परेशानी रहती है, तो इन घरेलू उपायों को ट्राई जरूर करें।  Also Read - पुरानी से पुरानी कब्ज भी हो जाएगी दूर बस इस तरह से करें चिया के बीजों का पुडिंग बनाकर सेवन