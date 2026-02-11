Select Language

थाई के पीछे के हिस्से का दर्द कैसे ठीक करें? ये 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देंगी आपको रिलीफ

Verified VERIFIED By: Dr. Vivek Mahajan

क्या आप भी अपनी सोफे पर लेटे-बैठे, चलते-घूमते और खाते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां और इस आदत को सुधारना चाहते हैं तो आइए डॉक्टर मालिनी से जानते हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : February 11, 2026 11:02 AM IST

1/6

थाई का दर्द कैसे ठीक करें?

Thigh Pain Kaise Thik Kare: आपने गौर किया होगा कि कई बार हमारी थाई के पिछले हिस्से में दर्द और खिंचाव सा महसूस होता है। इस हिस्से को हैमस्ट्रिंग कहा जाता है। इस हिस्से में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे आपका अचानक कोई भारी सामान उठाना, लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना या जिम जाना आदि-आदि। जांघ में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए आप गोलियों की तरह रुख न ही करें तो बेहतर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दर्द बिना दवाई खाए, यानी कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर विवेक महाजन द्वारा बताई 5 ऐसी बॉडी और लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में बताने वाले हैं जो आपके दर्द को गायब कर देंगी। अच्छी बात यह है कि आप इन्हें घर पर ही कर सकते हैं।

2/6

पहली है स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच

यह एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा असरदार है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बल्कि सिर्फ खड़े लेग स्ट्रेचिंग करनी है, जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। अप अपने एक पैर को थोड़ा आगे रखें और एड़ी को जमीन पर टिका दें। आपके पंजे ऊपर की ओर होने चाहिए। इसके बाद आप पीठ को सीधा रखते हुए अपने हिप्स को पीछे को ओर धकेलें जैसे कि आप कुर्सी पर बैठने वाले हों। स्ट्रेच करते समय आपको अपनी थाइज पर खिंचाव महसूस होगा, जितना आप सहन कर पाएं उतना ही झुकें। इससे थाई की मांसपेशियों में तुरंत खिंचाव महसूस होगा और जकड़न कम होगी।

3/6

लेटकर पैर ऊपर उठाने से भी दूर होगा दर्द

इसे लाइंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कहा जाता है। क्योंकि यह लेटकर की जाने वाली एक्सरसाइज है, इसलिए आप इसे रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। यह थाई के साथ लोअर बैक पेन में भी रिलीफ दिलाता है। इसे करने के लिए आप बैड या फिर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने एक पैर को सीधे ही रखें और दूसरे पैर को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाएं। अधिक स्ट्रेचिंग के लिए आप अपने हाथों से जांघ को पकड़कर अपनी ओर खींच भी सकते हैं या किसी चुन्नी की मदद भी ले सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर के साथ भी करें। यह स्ट्रेच मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है।

4/6

बैठकर आगे झुकने वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

अगर हम योग की बात करें तो उसमें इस एक्सरसाइज को पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। इसमें आपको बस जमीन पर पैरों को फैलाकर बैठना है और फिर गहरी सांस लेकर, उसे छोड़ते हुए अपने हाथों से पैरों के पंजों को छूने की कोशिश करनी है। इसे करते हुए आपने ध्यान रखना है कि घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। इससे आपका लोअर बैक पेन भी ठीक करता है और थाई मसल्स को रिलैक्स करता है।

5/6

टावल या चुन्नी की मदद से करें मसल को स्ट्रेच

आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका हाथ अपने पैरों तक नहीं पहुंच पाता होगा। इस स्थिति में आप चुन्नी या तौलिए का सहारा ले सकते हैं। आपको करना यह है कि जमीन में बैठकर या लेटकर, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, एक तौलिए को अपने तलवे के नीचे फंसाना है और उसके दोनों सिरों को हाथों से पकड़ना है। अब आप तौलिए की मदद से पैर को अपनी तरफ खींचें। ऐसा करते समय आप अपने पैरों को थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएं ताकि सही से मसल स्ट्रेचिंग हो।

6/6

ग्लूट ब्रिज करने से मिलेगी राहत

कभी-कभी थाई के पीछे का दर्द कमजोर मांसपेशियों की वजह से भी होता है। ऐसे में उन्हें मजबूत करने के लिए आप ग्लूट ब्रिज का सहारा ले सकते हैं। यह ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो हैमस्ट्रिंग और हिप्स दोनों को मजबूत करती है। इसे करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें और तलवे जमीन पर रखें। अब आप अपने हिप्स को हवा में उठाएं और पीठ की सीध में रख लें। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहें और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।