बेसन से चेहरा कैसे साफ करें? - How To Clean Face With Besan In Hindi









जिन फेस वॉश और क्लींजर का इस्तेमाल हम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि इनमें हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो धीरे-धीरे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जैसे की बेसन, जोकी भारतीय घरों में त्वचा की सफाई करने के लिए पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। बता दें कि बेसन त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल विज्ञान की एक रिसर्च रिपोर्ट 'फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल फेस पैक Formulation And Evaluation Of Activated Charcoal Face Pack' के अनुसार 'बेसन, जिसे कभी-कभी सुंदरता बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पुराने समय से यह स्किन को साफ और चिकना करने में मदद करता है। यह है त्वचा और बालों दोनों के लिए कई लाभदायक है। इसे त्वचा की टैनिंग और तैलीयपन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रभावी एंटी-पिंपल एजेंट।' आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि चेहरे पर बेसन का इस्तेमाल कैसे करें।