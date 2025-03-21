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बेसन से चेहरा कैसे साफ करें? जानें 5 तरीके, जिनसे मिलेगी निखरी-बेदाग त्वचा

How To Clean Face With Besan: आप चाहें तो चेहरे को साफ करने के लिए बेसन का उपयोग कर सकते हैं। आइए, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -

Written by priya mishra | Updated : April 7, 2026 9:54 AM IST

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बेसन से चेहरा कैसे साफ करें? - How To Clean Face With Besan In Hindi

जिन फेस वॉश और क्लींजर का इस्तेमाल हम करते हैं। हम भूल जाते हैं कि इनमें हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो धीरे-धीरे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। जैसे की बेसन, जोकी भारतीय घरों में त्वचा की सफाई करने के लिए पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। बता दें कि बेसन त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्युटिकल विज्ञान की एक रिसर्च रिपोर्ट 'फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल फेस पैक Formulation And Evaluation Of Activated Charcoal Face Pack' के अनुसार 'बेसन, जिसे कभी-कभी सुंदरता बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पुराने समय से यह स्किन को साफ और चिकना करने में मदद करता है। यह है त्वचा और बालों दोनों के लिए कई लाभदायक है। इसे त्वचा की टैनिंग और तैलीयपन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रभावी एंटी-पिंपल एजेंट।' आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि चेहरे पर बेसन का इस्तेमाल कैसे करें।

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बेसन और गुलाब जल का इस्तेमाल

आप बेसन में गुलाब जल मिक्स करके चेहरा धो सकते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें। इसमें 2 चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। इससे आपको फ्रेश और ग्लोइंग त्वचा मिलेगी।  Also Read - बेसन से चेहरा साफ कैसे करें? जानिए 5 तरीके, जिनसे स्किन पर आएगी चमक

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चेहरे पर लगाएं बेसन और कच्चा दूध

आप चेहरे को साफ करने के लिए बेसन और कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, जो दाग-धब्बों को दूर करने और त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करता है। साथ ही, यह त्वचा को हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज्ड भी रखता है। इसके लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें। इसमें 2 चम्मच दूध और चुटकी भर हल्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें।

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बेसन और टमाटर पाएं चेहरे पर निखार

आप चाहें तो बेसन में टमाटर का रस मिलाकर भी चेहरा धो सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें। इसमें 2-3 चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। करीब 10 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। इससे त्वचा के दाग-धब्बों और टैनिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही, त्वचा पर निखार भी आएगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार 'टमाटर का अर्क त्वचा में जन्मजात प्रतिरक्षा और अन्य रक्षा तंत्रों को बढ़ाकर और त्वचा की सतह पर एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करके ट्रांस एपीडर्मल वॉटर लॉस और त्वचा की उपस्थिति को अनुकूलित करके त्वचा को लाभ प्रदान कर सकता है।' Also Read - चेहरे पर बेसन में मिलाकर लगाएं हल्दी और दही, झाइयां हो जाएगी खत्म

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बेसन और दही से मिलेगा ग्लो

आप चाहें तो बेसन में दही मिक्स करके भी चेहरे को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में बेसन और दही को मिक्स कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। करीब 10 मिनट बाद चेहरे को पानी से वॉश कर लें। इससे आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आएगा।

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बेसन और शहद

अपने चेहरे को साफ करने के लिए आप बेसन और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच बेसन, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 2 चम्मच शहद लें। इन सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ देर लगा रहने दें। करीब 10 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। इससे आपको त्वचा के मुंहासों, दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही, त्वचा की रंगत में भी सुधार होगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की स्किन के लिए शहद के फायदों को हुई स्टडी बताती है कि 'शहद का इस्तेमाल त्वचा पर घावों और जलन के इलाज के लिए शहद का उपयोग किया जाता है। बताया गया है कि शहद कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। दुनिया भर के कई देशों ने शहद को कई प्रकार के त्वचा विकारों के उपचार में प्रभावकारी बताया है।' Also Read - घर पर इन चीजों से आसानी से बनाएं फेस स्क्रब, चमक उठेगा चेहरा!