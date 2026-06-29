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सिर्फ हल्दी-मिर्च नहीं रागी भी बाजार में बिक रही नकली, FSSAI ने बताया घर पर चेक करने का तरीका

बाजार में ज्यादा मांग होने के कारण कई लोग बाजार में केमिकल वाली रागी बेच रहे हैं, ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। राहत की बात यह है कि केमिकल वाले रागी की पहचान घर पर आसानी से की जा सकती है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 29, 2026, 8:46 AM

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सेहत के लिए सुपर फूड है रागी

पिछले कुछ सालों में भारत में रागी का इस्तेमाल एक बार फिर से बढ़ा है। रागी (Finger Millet) को सुपरफूड माना जाता है। रागी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पोषक तत्व न सिर्फ शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, बल्कि त्वचा व बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। रागी बेशक सुपरफूड हो, लेकिन इसकी बढ़ती मांग के साथ बाजार में मिलावटी रागी मिलने की शिकायत भी सामने आई हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जो रागी आप खरीद रहे हैं, वह असली है या उसमें किसी तरह की मिलावट की गई है।

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बाजार में मिल रही है केमिकल वाली रागी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) समय-समय पर उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करने के आसान तरीके बताता है। FSSAI के अनुसार, रागी में Rhodamine B नामक केमिकल वाले रंग की मिलावट की जाती है, जो सेहत के लिहाज से बहुत खतरनाक है। FSSAI ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बताया है कि घर पर असली और नकली रागी की पहचान कैसे की जा सकती है।  Also Read - गर्दन और उंगलियां चटकाना सिर्फ आदत नहीं, तनाव का संकेत भी हो सकता है

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FSSAI के अनुसार घर पर रागी की जांच कैसे करें?

अगर आपको शक है कि आपकी रागी में भी किसी प्रकार की मिलावट की गई तो आप इसका पता आसानी से घर पर ही लगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ी-सी रागी को रुई (Cotton Ball) पर लें। इस पर पानी या वेजिटेबल ऑयल डालें। अब इस गीली रुई को रागी के ऊपर हल्के हाथ से रगड़ें। अगर रुई पर गुलाबी या लाल रंग दिखाई देती है, तो यह संकेत हो सकता है कि रागी में Rhodamine B जैसे केमिकल वाले रंग की मिलावट की गई है। इसके उलट रुई का रंग नहीं बदलता तो रागी सही है।

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मिलावटी रागी से क्या नुकसान हो सकते हैं?

FSSAI की बताता है कि रागी में किसी प्रकार के केमिकल वाले रंग की मिलावट की गई है तो लंबे समय तक ऐसी चीज का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। केमिकल वाली रागी खाने से एलर्जी, पेट संबंधी समस्याएं, उल्टी, मतली जैसी परेशानी हो सकती है।  Also Read - आम खाने से वजन घटता है या बढ़ता है? जानें साइंस इस बारे में क्या कहता है?

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रागी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

रागी या किसी भी अन्य खाने वाली चीज का पैकेज खरीदते समय हमेशा FSSAI लाइसेंस नंबर वाला पैक्ड ही खरीदें। पैकेट पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जांच जरूर करें। बहुत सस्ती कीमत पर मिलने वाली रागी बिल्कुल न खरीदें। यदि रागी का रंग चमकीला या एक जैसा दिखाई दे, तो उसे खरीदने से बचें।

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सेहत से खिलावड़ नहीं होना चाहिए

रागी एक बेहद पौष्टिक अनाज है, लेकिन इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। FSSAI द्वारा बताए गए आसान घरेलू टेस्ट से आप रागी में केमिकल वाले रंग का अंदाजा लगा सकते हैं।  Also Read - सदाबहार के फूल खाने से सेहत को क्या-क्या फायदे मिलते हैं? आयुष मंत्रालय ने बताया

thehealthsite.com Authors

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More