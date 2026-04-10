Select Language

इन देशों में आसानी से नहीं मिलतीं होम्योपैथी दवाएं, जानिए इन दवाइयों पर प्रतिबंध क्यों लगा है?

Verified Medically Reviewed By: Dr. Smriti Jhunjhunwala

माना जाता है कि होम्योपैथी दवाओं का शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जहां ये दवाइयां आसानी से नहीं मिलतीं हैं। आइए जानें इन दवाइयों पर प्रतिबंध क्यों लगा है?

Written by Anju Rawat | Updated : April 10, 2026 10:19 AM IST

1/5

होम्योपैथी दवाइयां क्या हैं?

होम्योपैथी में दवाइयां पौधों, मिनरल्स और कुछ पशु आधारित पदार्थों से तैयार की जाती हैं। इसके बाद इन पदार्थों को पानी या अल्कोहल में बार-बार घोलकर बहुत पतला किया जाता है। होम्योपैथी में दवाइयां कई प्रकार की होती हैं, इसमें छोटी-मीठी गोलियां, लिक्विड ड्रॉप्स, पाउडर और टेबलेट आदि शामिल हैं। होम्योपैथी डॉक्टर स्मृति झुनझुनवाला बताती हैं कि 'होम्योपैथी में आमतौर पर सर्दी-जुकाम, त्वचा रोग, एलर्जी और पाचन से जुड़ी समस्याओं का इलाज किया जाता है। भले ही भारत में होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ देशों में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है।' आइए, विश्व होम्योपैथी दिवस (World Homeopathy Day) के मौके पर जानते हैं कि कौन-से देशों में होम्योपैथी दवाइयों पर बैन है या मान्यता प्राप्त नहीं है? भारत में होम्योपैथी दवाइयां बैन है या नहीं?

2/5

भारत में होम्योपैथी दवाइयां बैन हैं या नहीं?

भारत में होम्योपैथी एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति से लाखों लोग अपना इलाज करवाते हैं। भारत सरकार ने होम्योपैथी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी होम्योपैथी को बढ़ावा देने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। यानी भारत में होम्योपैथी दवाइयां बैन नहीं हैं। Also Read - होम्योपैथी की कौन सी दवा से सफेद दाग सही होते है? जानिए पुराने विटिलिगो का इलाज क्या है?

3/5

किन देशों में बैन हैं होम्योपैथी दवाइयां?

आपको बता दें कि दुनियाभर के ज्यादातर देशों में होम्योपैथी दवाइयां पूरी तरह से बैन नहीं है। हालांकि, कुछ देशों में इन दवाइयों पर सख्त नियम हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस आदि में होम्योपैथी दवाइयों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इन देशों में सरकार ने भी होम्योपैथी दवाइयों को स्वास्थ्य बीमा या सरकारी इलाज से बाहर किया हुआ है। वहीं, कुछ देशों में होम्योपैथी दवाइयों का उपयोग कापी सीमित है। कुछ देशों में वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी की वजह से इन दवाइयों को सरकारी इलाज में शामिल नहीं किया जाता है। आइए, जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या हैं?

4/5

1. वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी

कई देशों में होम्योपैथी पर विस्तृत अध्ययन किया। लेकिन, किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज में होम्योपैथी के प्रभाव का विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। इसलिए उन देशों के सरकार ने सलाह दी कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए होम्योपैथी पर भरोसा न किया जाए। कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियों का भी मानना है कि होम्योपैथी बीमारियों के इलाज में कारगर नहीं हैं। Also Read - Homeopathy Treatment: होम्योपैथिक की दवा से मुंह के छालों का करें इलाज, Watch Video

5/5

2. प्लेसिबो प्रभाव

प्लेसिबो प्रभाव एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को ऐसी दवा दी जाती है, जिसमें कोई सक्रिय औषधीय तत्व नहीं होता है। लेकिन, इसके बावजूद भी मरीज को अपनी सेहत में सुधार दिखता है। ऐसा आमतौर पर मरीज की उम्मीद और विश्वास की वजह से होता है। माना जाता है कि ये दवाइयां शरीर पर सीधा असर नहीं करती है, ये सिर्फ मरीज के मानसिक विश्वास पर काम करती हैं।