वेलेंटाइन पर इंस्टेंट ग्लो कैसे पाएं?









Valentine Glow in Hindi: वेलेंटाइन वीक चल रहा है और प्यार में पड़े कपल्स इस सप्ताह को अलग-अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। ज्यादातर लोग 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाते हैं और इस दिन कोई लंच पर जाता है, तो कोई कैंडल लाइट डिनर पर। ऐसे में अक्सर लड़कियां अपने लुक्स को लेकर एक्साइटेड रहती हैं। वे चाहती हैं कि इस दिन वह सबसे खूबसूरत नजर आएगा और उनके पार्टनर की उनसे नजरे ही न हटे। ऐसे में ज्यादातर लड़कियां मेकअप का सहारा लेती हैं, जो जायज भी है। लेकिन, आप नेचुरली भी चेहरे पर ग्लो ला सकती हैं। वेलेंटाइन डे कल ही है और आप इंस्टेंट ग्लो के लिए इन 5 होममेड फेस पैक (Valentine Par Instant Glow ke Liye Face Packs) का इस्तेमाल कर सकते हैं।