ये 5 होममेड फेस पैक बढ़ा देते हैं चेहरे का ग्लो, दाग-धब्बे और पिंपल्स भी हो जाते हैं दूर

Face Pack for Glowing Skin: अगर आप चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं, तो इन फेस पैक का यूज कर सकते हैं। इनसे चेहरे के दाग-धब्बे और मुंहासे भी रिमूव होते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : February 10, 2026 1:07 PM IST

चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए फेस पैक

Face Packs for Glowing Skin: आजकल खराब खान-पान, डाइट और तनाव की वजह से कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। इनकी वजह से त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को प्रभावित करती हैं। चेहरा डल और बेजान नजर आने लगता है, चेहरे पर झुर्रियां और पिग्मेंटेशन जैसी समस्याएं दिखती हैं। इतना ही नहीं, कई लोग झाइयों से भी परेशान रहते हैं। ऐसे में अक्सर लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, आप चाहें तो कुछ होममेड फेस पैक का यूज करके भी त्वचा का निखार बढ़ा सकते हैं। इनसे चेहेर की रंगत साफ होगी और स्किन ग्लो करेगी। आइए, जानते हैं चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए कौन-से फेस पैक लगाने चाहिए?

1. हल्दी और बेसन का फेस पैक

इंस्टेंट ग्लो के लिए आप हल्दी और बेसन फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन और इसमें चुटकीभर हल्दी और कच्चा दूध मिलाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो दें। हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पिंपल्स, फोड़े-फुंसियों और दाग-धब्बों को कम करते हैं। बेसन त्वचा को गहराई से साफ करता है और टैनिंग को मिटाता है। इस फेस पैक को लगाने से त्वचा साफ, निखरी और ग्लोइंग नजर आती है।

2. शहद और नींबू का फेस पैक

चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए आप शहद और नींबू का फेस पैक भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच शुद्ध शहद लें और इसमें 5-6 बूंद नींबू का रस मिलाएं। इसे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और 10–15 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। शहद नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, जो त्वचा को मुलायम और कोमल बनाता है। वहीं, नींबू में मौजूद विटामिन-सी दाग-धब्बों और झाइयों को हल्का करने में मदद करता है। इस फेस पैक को लगाने से स्किन टोन ब्राइट होती है। अगर सेंसिटिव स्किन है, तो नींबू का रस लगाने से बचें।

3. एलोवेरा और गुलाब जल का फेस पैक

एलोवेरा और गुलाब जल का फेस पैक इंस्टेंट ग्लो में मदद करता है। आप 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल लें। इसमें एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं और दोनों को मिलाकर फेस पैक बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें और नॉर्मल पानी से त्वचा को साफ कर लें। एलोवेरा त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और जलन-खुजली शांत करता है। इस फेस पैक को लगाने से स्किन रिपेयर में मदद मिलती है। गुलाब जल स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट रखता है। एलोवेरा और गुलाब जल लगाने से पिंपल्स, सनबर्न और ड्राई स्किन से छुटकारा मिलता है।

4. चावल के आटे का फेस पैक

चावल के आटे का फेस पैक स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। एक चम्मच चावल का आटा लें और इसमें थोड़ा-सा दही या दूध मिलाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को हल्के हाथों से धीरे-धीरे स्क्रब करें और फिर पानी से धो लें। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। इससे डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं और त्वचा पर कसाव आता है। इस फेस पैक को लगाने से ओपन पोर्स की समस्या भी कम होती है।

5. मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक

मुल्तानी मिट्टी में चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाने का दम होता है। आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें गुलाब जल मिलाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल करती है और चेहरे की गहराई से सफाई करती है। यह पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने में मदद करती है। अगर आप रोजाना चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएंगे, तो इससे स्किन क्लियर और फ्रेश नजर आएगी।