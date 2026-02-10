3. एलोवेरा और गुलाब जल का फेस पैक









एलोवेरा और गुलाब जल का फेस पैक इंस्टेंट ग्लो में मदद करता है। आप 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल लें। इसमें एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं और दोनों को मिलाकर फेस पैक बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें और नॉर्मल पानी से त्वचा को साफ कर लें। एलोवेरा त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और जलन-खुजली शांत करता है। इस फेस पैक को लगाने से स्किन रिपेयर में मदद मिलती है। गुलाब जल स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट रखता है। एलोवेरा और गुलाब जल लगाने से पिंपल्स, सनबर्न और ड्राई स्किन से छुटकारा मिलता है।