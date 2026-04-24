गर्मी में ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग स्किन के लिए बेस्ट हैं Homemade Face Pack, आसान है इन्हें बनाने का तरीका

गर्मी का मौसम आते ही चेहरे पर टैनिंग और ऑयलीनेस काफी बढ़ जाती है। इस मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन ड्राई भी हो जाती है। ऐसे में स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग रखने के लिए आप कुछ होममेड फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे त्वचा को ठंडक मिलेगी और पर्याप्त पोषण भी मिलेगा। इन फेस पैक को लगाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा। आइए, ब्लॉसम कोचर ग्रुप की चेयरपर्सन डॉ. ब्लॉसम कोचर ( Dr. Blossom Kochhar – Pioneer of Aroma Therapy in India, Chairperson, Blossom Kochhar Group of Companies) से जानते हैं ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग स्किन के लिए होममेड फेस पैक-