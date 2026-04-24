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गर्मी में ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग स्किन के लिए बेस्ट हैं Homemade Face Pack, आसान है इन्हें बनाने का तरीका

Verified Medically Reviewed By: Dr. Blossom Kochhar

glowing skin tips: गर्मी के मौसम में स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग रखने के लिए आप कुछ होममेड फेस पैक लगा सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : April 24, 2026 10:49 AM IST

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गर्मी के लिए होममेड फेस पैक

गर्मी का मौसम आते ही चेहरे पर टैनिंग और ऑयलीनेस काफी बढ़ जाती है। इस मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन ड्राई भी हो जाती है। ऐसे में स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग रखने के लिए आप कुछ होममेड फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे त्वचा को ठंडक मिलेगी और पर्याप्त पोषण भी मिलेगा। इन फेस पैक को लगाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा। आइए, ब्लॉसम कोचर ग्रुप की चेयरपर्सन डॉ. ब्लॉसम कोचर ( Dr. Blossom Kochhar – Pioneer of Aroma Therapy in India, Chairperson, Blossom Kochhar Group of Companies) से जानते हैं ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग स्किन के लिए होममेड फेस पैक-

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1. एलोवेरा और खीरा फेस पैक

गर्मियों में स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग रखने के लिए एलोवेरा और खीरे का फेस पैक लगाना बेहद फायेदमंद होता है। यह स्किन को धूप की वजह से होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। एलोवेरा और खीरे को स्किन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप एलोवेरा जेल लें और इसमें खीरे का रस मिलाएं। यह स्किन को ठंडक प्रदान करता है और स्किन को हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है। Also Read - चेहरे पर लगाएं नीम की पत्तियों से तैयार फेसपैक, पिंपल्स और एक्ने की परेशानी होगी दूर

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2. दही और शहद फेस पैक

गर्मी के मौसम में आप दही और शहद का फेस पैक लगा सकते हैं। यह ड्राई और बेजान त्वचा से छुटकारा दिलाता है। इसके लिए आप एक चम्मच दही लें और इसमें शहद मिलाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो दाग-धब्बों को कम करता है और झाइयों को मिटाता है। शहद स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग बनाने में मदद करता है।

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3. बेसन और गुलाब जल फेस पैक

गर्मियों में बेसन और गुलाब जल का फेस पैक लगाया जा सकता है। यह ऑयली स्किन से छुटकारा दिलाता है और मुंहासों को भी कम करता है। आप 2 चम्मच बेसन लें और इसमें गुलाब जल मिक्स करें। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद स्किन को नॉर्मल पानी से धो लें। इससे टैनिंग कम होती है और सनबर्न से छुटकारा मिलता है। इस फेस पैक से चेहरे की फ्रेशनेस भी बढ़ती है। Also Read - चेहरे पर 5 दिन तक लगाएं दही-हल्दी, निखार देखकर लोग पूछेंगे पार्लर का नाम!

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4. पपीता और दूध फेस पैक

गर्मी में स्किन को हाइड्रेट और ग्लोइंग रखने के लिए पपीता और दूध का फेस पैक लगा सकते हैं। पके हुए पपीते में एंजाइम्स होते हैं, जो डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है। इसमें थोड़ा-सा दूध मिलाएं और पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद स्किन ब्राइट और स्मूद हो जाती है।

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5. चंदन और एलोवेरा फेस पैक

चेहरे पर चंदन और एलोवेरा जेल का फेस पैक लगाने से भी स्किन ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग बनती है। चंदन पेस्ट में कूलिंग एजेंट होते हैं, जो त्वचा की जलन और इरिटेशन को शांत करते हैं। आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें और इसमें चंदन पाउडर मिलाएं। इस फेस पैक को लगाने से मुंहासों, रेडनेस और जलन में आराम मिलता है। Also Read - स्किन पर रोज रात को लगाएं मुल्तानी मिट्टी, मिलेंगे ये तीन जबरदस्त फायदे और जानें लगाने का सही तरीका