कोरोना में सांस की समस्‍या को दूर करेंगे ये 5 होम ट्रीटमेंट (Home Treatments for Shortness of Breath in hindi)

कोरोना महामारी के मुख्‍य लक्षणों में सांस की समस्‍या (Shortness of breath in Coronavirus in hindi) होना भी है। वर्तमान में सांस की समस्‍या, कोरोना का ऐसा लक्षण बन गया है जो हर तीसरे मरीज में दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि राजधानी दिल्‍ली समेत देश के कई अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन की कमी (Shortage of oxygen in Delhi hospital in hindi) होने लगी है। तमाम मुख्‍यमंत्री केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर जल्‍द से जल्‍द ऑक्‍सीजन देने की अपील कर रहे हैं। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपनी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बताया कि हाल ही में दिल्‍ली के एक प्राइवेट अस्‍पताल में अचानक से ऑक्‍सीजन खत्‍म हो गई थी जिससे कई लोगों की जान को खतरा हो गया था। हालांकि स्थिति पर काबू पा लिया गया था। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक है और सरकार के पास भी कोई विकल्‍प नहीं दिख रहा है। हर जगह कोरोना मरीजों में सांस की समस्‍या काफी बढ़ रही है और अस्‍पतालों के पास ऑक्‍सीजन मास्‍क की भारी कमी है। इसलिए आज हम आपको सांस की कमी पर काबू पाने के कुछ ऐसे होम ट्रीटमेंट बता रहे हैं जो काफी हद तक आपकी सांस की समस्‍या (Home Treatments for Shortness of Breath in hindi) को दूर कर सकते हैं। अगर आप इन्‍हें अपनाएं तो हो सकता है आपको न ही अस्‍पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े और ऑक्‍सीजन मास्‍क (Oxygen Mask in hindi) की जरूरत पड़ेगी। क्‍योंकि अस्‍पतालों में जगह नहीं है इसलिए अगर आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप अपनी तरफ से कुछ उपचार कर सकते हैं।