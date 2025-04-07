बिना सर्जरी चेहरे से तिल और काले मस्से कैसे हटाएं? जानिए 5 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे

3. अरंडी का तेल- Castor Oil To Remove Moles From Face









अरंडी का तेल भी चेहरे के तिल को मिटाने में असरदार होता है। अगर आप चेहरे से तिल मिटाना चाहते हैं, तो अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरंडी का तेल (Castor Oil) लगाने से तिल को हल्का करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा लें और इसमें कैस्टर ऑयल की कुछ बूंद मिलाएं। अब इस पेस्ट को तिल पर लगाएं। जब पेस्ट सूख जाए, तो त्वचा को पानी से साफ कर लें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस नुस्खे को सप्ताह में 2 बार आजमा सकते हैं। लेकिन, ध्यान रहे कि बेकिंग सोड़ा त्वचा पर जलन का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपकी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल के नुस्खे को आजमाने से बचें। Also Read - चेहरे के तिल हटाने के लिए क्या करें?