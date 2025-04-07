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बिना सर्जरी चेहरे से तिल और काले मस्से कैसे हटाएं? जानिए 5 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे

How to Remove Moles on Face: अगर आपके चेहरे पर ज्यादा तिल हैं, तो इन्हें मिटाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। जानें, इनके बारे में विस्तार से-

Written by Anju Rawat | Updated : April 7, 2026 2:45 PM IST

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चेहरे के तिल हटाने के घरेलू उपाय- Chehre Ke Til Hatane Ke Gharelu Upay

How to Remove Moles from Face Naturally: जिसके चेहरे पर 1-2 तिल होते हैं, उनकी खूबसूरती खुद-ब-खुद चार गुना बढ़ जाती है। यानी चेहरे के तिल, खूबसूरती बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन, जब चेहरे पर तिल की संख्या ज्यादा होती है, तो इससे चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है। ज्यादा तिल की वजह से चेहरा भद्दा नजर आ सकता है। ऐसे में कई लोग चेहरे के तिल छिपाने के लिए मेकअप का सहारा लेते हैं। वहीं, कुछ लोग चेहरे के तिल पूरी तरह से हटाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाना भी पसंद करते हैं। लेकिन, आपको बता दें कि कुछ घरेलू उपाय भी चेहरे के तिल मिटाने में असरदार हो सकते हैं। आइए, जानते हैं चेहरे के तिल हटाने के घरेलू उपाय ( Home Remedies to Remove Moles in Hindi)-

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1. चूने का पेस्ट लगाएं- Chuna To Remove Moles From Face

अगर आप चेहरे के ज्यादा तिलों से परेशान हैं, तो इन्हें मिटाने के लिए चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग तिल हटाने के लिए चूने का उपयोग घरेलू उपाय के तौर पर करते हैं। चूना तिल को साफ करने का एक बेहद कारगर घरेलू नुस्खा है। इसके लिए ड्राई चूना पाउडर लें। इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को तिल पर लगाएं। इसे सूखने के लिए छोड़ दें और फिर त्वचा को पानी (How to Remove Mole with Chuna) से साफ कर लें। आप इसे रातभर के लिए भी छोड़ सकते हैं। तिल पर 2-3 बार चूना लगाने से तिल धीरे-धीरे मिटने लगेगा। Also Read - AI की मदद से मेरी दीदी ने हटाए चेहरे के तिल, क्या ये नुस्खा हैं वाकई असरदार?

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2. सेब का सिरका- Til Hatane Ke Liye Seb Ka Sirka

सेब का सिरका भी चेहरे के तिल मिटाने में कारगर साबित हो सकता है। अगर आप चेहरे के तिलों से परेशान हैं, तो सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच सेब का सिरका लें। इसे कॉटन पैड की मदद से तिल पर लगाएं। अब सेब के सिरके को तिल (Apple Cider Vinegar for Moles) पर लगाकर रातभर के लिए छोड़ दें। आप कुछ दिनों तक इस घरेलू नुस्खे को रोजाना आजमा सकते हैं। इससे तिल धीरे-धीरे हल्का होने लगेगा। लेकिन, चेहरे पर सेब का सिरका लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

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3. अरंडी का तेल- Castor Oil To Remove Moles From Face

अरंडी का तेल भी चेहरे के तिल को मिटाने में असरदार होता है। अगर आप चेहरे से तिल मिटाना चाहते हैं, तो अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरंडी का तेल (Castor Oil) लगाने से तिल को हल्का करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा लें और इसमें कैस्टर ऑयल की कुछ बूंद मिलाएं। अब इस पेस्ट को तिल पर लगाएं। जब पेस्ट सूख जाए, तो त्वचा को पानी से साफ कर लें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस नुस्खे को सप्ताह में 2 बार आजमा सकते हैं। लेकिन, ध्यान रहे कि बेकिंग सोड़ा त्वचा पर जलन का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपकी ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल के नुस्खे को आजमाने से बचें। Also Read - चेहरे के तिल हटाने के लिए क्या करें?

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4. अगरबत्ती- Agarbatti To Remove Moles From Face

चेहरे के तिल मिटाने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप अगरबत्ती को जलाएं और 2-3 सेकेंड बाद इसे बुझा दें। जब अगरबत्ती बुझ जाएगी, तो इसे तिल या मस्से वाली जगह पर लगाएं। यह घरेलू नुस्खा थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। लेकिन, इस नुस्खे को आजमाने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अगरबत्ती को ज्यादा देर तक तिल पर लगाकर बिल्कुल न रखें।

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5. लहसुन का पेस्ट-Garlic Paste To Remove Moles From Face

तिल मिटाने के लिए लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पेस्ट तिल को मिटाने में बेहद कारगर साबित होता है। इसके लिए आप लहसुन की कलियां लें और इनका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को तिल पर लगाएं। जब पेस्ट सूख जाए, तो कपड़े से साफ कर लें। बेहतर रिजल्ट के लिए तिल पर लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल रोजाना करें। लहसुन का पेस्ट तिल को मिटाने का एक बेहद कारगर घरेलू उपाय साबित हो सकता है। लेकिन, लहसुन को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। Also Read - चेहरे से तिल हटाने के लिए इन 3 तरीकों से इस्तेमाल करें चूना, 2 दिन में ही दिखेगा असर