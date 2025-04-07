बिना सर्जरी चेहरे से तिल और काले मस्से कैसे हटाएं? जानिए 5 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे

चेहरे के तिल हटाने के घरेलू उपाय- Chehre Ke Til Hatane Ke Gharelu Upay
How to Remove Moles from Face Naturally: जिसके चेहरे पर 1-2 तिल होते हैं, उनकी खूबसूरती खुद-ब-खुद चार गुना बढ़ जाती है। यानी चेहरे के तिल, खूबसूरती बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन, जब चेहरे पर तिल की संख्या ज्यादा होती है, तो इससे चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है। ज्यादा तिल की वजह से चेहरा भद्दा नजर आ सकता है। ऐसे में कई लोग चेहरे के तिल छिपाने के लिए मेकअप का सहारा लेते हैं। वहीं, कुछ लोग चेहरे के तिल पूरी तरह से हटाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाना भी पसंद करते हैं। लेकिन, आपको बता दें कि कुछ घरेलू उपाय भी चेहरे के तिल मिटाने में असरदार हो सकते हैं। आइए, जानते हैं चेहरे के तिल हटाने के घरेलू उपाय ( Home Remedies to Remove Moles in Hindi)-