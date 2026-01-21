घुटनों और कोहनी का कालापन कैसे हटाएं?









Home Remedies to Remove Knee Elbow Darkness: हम सभी अपने चेहरे की स्किन पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन, कोहनी और घुटनों की देखभाल करना भूल जाते हैं या जरूरी नहीं समझते हैं। इससे कोहनी और घुटनों पर धीरे-धीरे कालापन जमा होने लगता है। इसकी वजह से आपको कट-स्लीव्स या शॉर्ट्स पहनने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। यही वजह है कि कई लोग कोहनी और घुटनों का कालापन हटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स, स्क्रबर और तरह-तरह के ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन, आप चाहें तो सिर्फ घरेलू चीजों की मदद से ही घुटनों और कोहनी का कालापन हटा सकते हैं। आइए, जानते हैं घुटनों और कोहनी का कालापन हटाने के लिए क्या लगाना चाहिए (Ghutno or Kohni ka Kalapan Hatane ke Liye Kya Lagana Chahiye)?