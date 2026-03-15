घुटने के कालेपन की वजह से नहीं पहन पा रहे शॉर्ट ड्रेस, ये 5 उपाय Darkness को मिटाने में हैं असरदार

घुटनों का कालापन हटाने के लिए आप टमाटर के गुदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर में मौजूद गुण डार्कनेस को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप टमाटर को स्लाइस में काट लें। इसके स्लाइस को घुटनों पर रगड़ें, इससे कालापान धीरे-धीरे मिटने लगेगा। टमाटर का गुदा त्वचा की चमक को कई गुना बढ़ा सकता है। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - सप्ताह में कितनी बार बालों में तेल लगाना चाहिए? डॉक्टर से जानिए सही तरीका