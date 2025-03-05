पित्ती उछलने पर क्या लगाना चाहिए? ये हैं जल्दी आराम देने वाले 5 देसी नुस्खे

पित्ती उछलने पर अपनाएं ये घरेलू उपाय









Home Remedies to Treat Hives in Hindi: त्वचा पर पित्ती उछलने की समस्या बेहद आम है। कई लोगों को अपने जीवन में इस समस्या से जूझना पड़ता है। पित्ती उछलना एक त्वचा रोग है, जिसे अर्टिकेरिया या हाइव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के उभरे हुए खुजलीदार चकत्ते दिखाई देते हैं। पित्ती त्वचा के किसी भी हिस्से पर उभर सकता है। वैसे तो पित्ती कुछ दिनों या सप्ताह में ठीक हो जाती है। लेकिन, कुछ मामलों में यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है और सालों तक व्यक्ति को परेशान कर सकता है। पित्ती उछलने पर इलाज करवाना बेहद जरूरी होता है। पित्ती की समस्या ठीक करने के लिए कई दवाइयां मौजूद हैं। लेकिन, आप चाहें तो दवाइयों के साथ-साथ घरेलू नुस्खों को भी आजमा सकते हैं। आइए, जानते हैं पित्ती को शांत करने के लिए घरेलू उपाय (Pitti ko Thik Karne ke Liye Gharelu Upay)-