धूल-मिट्टी से आपको भी हो रही है गले में खराश? ये 5 घरेलू उपाय हो सकते हैं असरदार

इन दिनों लोग सिर्फ गर्मी और धूप से ही नहीं, धूल-मिट्टी से भी काफी परेशान हैं। धूल-मिट्टी की वजह से लोगों को तरह-तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसमें सबसे आम है- गले में खराश होगा। गले में खराश की वजह से काफी इरिटेशन होती है और व्यक्ति दिनभर परेशान रहता है। गले की खराश को कम करने के लिए ज्यादातर लोग मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आते हैं। जबकि, आप चाहें तो सामान्य गले की खराश को कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं गले की खराश कम करने के लिए कौन-से उपाय आजमाने चाहिए?