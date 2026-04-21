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धूल-मिट्टी से आपको भी हो रही है गले में खराश? ये 5 घरेलू उपाय हो सकते हैं असरदार

Verified Medically Reviewed By: Dr Shrey Sharma

Sore Throat Remedies: गले में खराश एक आम समस्या है। आजकल धूल-मिट्टी की वजह से यह समस्या बढ़ रही है। ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : April 21, 2026 11:01 AM IST

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गले की खराश से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय

इन दिनों लोग सिर्फ गर्मी और धूप से ही नहीं, धूल-मिट्टी से भी काफी परेशान हैं। धूल-मिट्टी की वजह से लोगों को तरह-तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसमें सबसे आम है- गले में खराश होगा। गले में खराश की वजह से काफी इरिटेशन होती है और व्यक्ति दिनभर परेशान रहता है। गले की खराश को कम करने के लिए ज्यादातर लोग मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आते हैं। जबकि, आप चाहें तो सामान्य गले की खराश को कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं गले की खराश कम करने के लिए कौन-से उपाय आजमाने चाहिए?

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1. गुनगुने पानी से गरारे करें

धूल-मिट्टी की वजह से आजकल गले में खराश हो रही है, ऐसे में गुनगुने पानी से गरारे करना फायदेमंद हो सकता है। गले में खराश होने पर आप गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नमक और हल्दी मिलाकर गरारे करें। दिन में 2-3 बार गरारे करने से गले की खराश और सूजन में आराम मिल सकता है। Also Read - बार-बार होने लगती है गले में खराश तो इन 5 जड़ी-बूटियों का सेवन, इम्यूनिटी भी होगी मजबूत

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2. अदरक का रस पिएं

गले की खराश से राहत पाने के लिए आप अदरक के रस का सेवन कर सकते हैं। आप अदरक का रस निकाल लें और इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं। इस पानी को पी लें, इससे गले की जलन शांत होगी और धूल-मिट्टी भी आसानी से बाहर निकल जाएगी। अदरक का रस गले के संक्रमण से लड़ने में भी मदद मिलती है।

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3. हल्दी वाला दूध पिएं

गले की खराश से राहत पाने के लिए हल्दी वाला दूध पीना भी लाभकारी होता है। हल्दी वाले दूध में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले की सूजन और खराश को कम करते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से गले के संक्रमण में भी आराम मिलता है। रोज रात को हल्दी वाला दूध पीने से गले की खराश को ठीक करने में मदद मिल सकती है। Also Read - Heatwave में गला सूखना और गले का दर्द क्यों बढ़ता है? बता रहे हैं डॉक्टर

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4. तुलसी का काढ़ा पिएं

गले की खराश से परेशान हैं, तो तुलसी का काढ़ा पीना फायदेमंद हो सकता है। तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले की खराश को कम करते हैं। इसके लिए आप तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें और इसमें काली मिर्च मिलाएं। आप दिन में 1-2 बार इस काढ़े को पिएं, इससे आपको आराम मिलेगा।

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5. भाप लें

गले की खराश कम करने के लिए आपको भाप जरूर लेना चाहिए। आप गर्म पानी के कटोरे से भाप लें, इससे सारा बलगम आसानी से निकल जाता है। भाप लेने से जलन, संक्रमण और खराश में भी आराम मिलता है। Also Read - बदलते मौसम में गले की खराश दूर करेगा अदरक, जानें कैसे है फायदेमंद