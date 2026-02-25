रोज सुबह चेहरे पर लगाएं ये 5 चीजें, ऑफिस के लिए मिलेगा इंस्टेंट ग्लो और नहीं पड़ेगी मेकअप की जरूरत

सुबह चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?
Subah Chehre Par Kya Lagaye: क्या आप वर्किंग हैं? अगर हां, तो ऑफिस जाने से पहले हल्का-फुल्का मेकअप तो जरूर करती होंगी। कई लड़कियों और महिलाओं के चेहरे पर दाने, दाग-धब्बे और झाइयां भी होती हैं, जिन्हें छिपाने के लिए उन्हें हैवी मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप भी ऑफिस के लिए प्रॉपर मेकअप करती हैं, तो इससे त्वचा को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। रोजाना मेकअप लगाने से स्किन पोर्स डैमेज हो सकते हैं और चेहरे पर मुंहासे निकल सकते हैं। इसके आप चाहें तो चेहरे का नेचुरली ग्लो बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आइए, जानते हैं रोज सुबह चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?