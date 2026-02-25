रोज सुबह चेहरे पर लगाएं ये 5 चीजें, ऑफिस के लिए मिलेगा इंस्टेंट ग्लो और नहीं पड़ेगी मेकअप की जरूरत

चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए आप चंदन पाउडर के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन पाउडर त्वचा की रंगत को साफ करने में मदद करता है। यह दाग-धब्बों, मुंहासों और झाइयों को मिटाने में असरदार होती है। आप चंदन पाउडर में गुलाब जल और कच्चा दूध मिलाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर अप्लाई करें और 15 मिनट बाद त्वचा को सादे पानी से धो लें। गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेट करता है, कच्चा दूध स्किन की डीप क्लीनिंग करता है। अगर आप रोजाना इस फेस पैक को लगाएंगे, तो इससे त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाएगा। Also Read - मिनटों में हों पार्टी रेडी, हल्‍दी और बेसन से बने इस फेस पैक के साथ