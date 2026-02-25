Select Language

रोज सुबह चेहरे पर लगाएं ये 5 चीजें, ऑफिस के लिए मिलेगा इंस्टेंट ग्लो और नहीं पड़ेगी मेकअप की जरूरत

Glowing Skin Tips in Hindi: अगर आप वर्किंग हैं तो इंस्टेंट ग्लो के लिए कुछ घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। इनसे त्वचा का निखार बढ़ेगा और दाग-धब्बों से भी छुटकारा मिलेगा।

Written by Anju Rawat | Published : February 25, 2026 2:12 PM IST

सुबह चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?

Subah Chehre Par Kya Lagaye: क्या आप वर्किंग हैं? अगर हां, तो ऑफिस जाने से पहले हल्का-फुल्का मेकअप तो जरूर करती होंगी। कई लड़कियों और महिलाओं के चेहरे पर दाने, दाग-धब्बे और झाइयां भी होती हैं, जिन्हें छिपाने के लिए उन्हें हैवी मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप भी ऑफिस के लिए प्रॉपर मेकअप करती हैं, तो इससे त्वचा को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। रोजाना मेकअप लगाने से स्किन पोर्स डैमेज हो सकते हैं और चेहरे पर मुंहासे निकल सकते हैं। इसके आप चाहें तो चेहरे का नेचुरली ग्लो बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आइए, जानते हैं रोज सुबह चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?

एलोवेरा जेल

अगर आप ऑफिस जाने से पहले मेकअप करती हैं, तो एलोवेरा जेल आपके इस टाइम को बचा जा सकता है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा पर इंस्टेंट ग्लो आता है। इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें। इसे चेहरे पर अप्लाई करें और 2-3 मिनट तक धीरे-धीरे मालिश करें। 10 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। एलोवेरा जेल त्वचा का निखार बढ़ाता है और दाग-धब्बों को भी मिटाता है। अगर आप रोज सुबह चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएंगे तो इससे आपको मेकअप की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।

मुल्तानी मिट्टी

अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इंस्टेंट ग्लो के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करती है। अगर आप रोजाना चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, तो इससे इंस्टेंट ग्लो आएगा और आपको हैवी मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाती है और दाग-धब्बों को मिटाने में मदद करती है। आप मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं।

चंदन पाउडर

चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए आप चंदन पाउडर के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन पाउडर त्वचा की रंगत को साफ करने में मदद करता है। यह दाग-धब्बों, मुंहासों और झाइयों को मिटाने में असरदार होती है। आप चंदन पाउडर में गुलाब जल और कच्चा दूध मिलाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर अप्लाई करें और 15 मिनट बाद त्वचा को सादे पानी से धो लें। गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेट करता है, कच्चा दूध स्किन की डीप क्लीनिंग करता है। अगर आप रोजाना इस फेस पैक को लगाएंगे, तो इससे त्वचा का निखार कई गुना बढ़ जाएगा।

फिटकरी का पाउडर

अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, तो आप फिटकरी के पानी से चेहरा धो सकते हैं। इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मुंहासों को मिटाने और चेहरे की पफीनेस को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप फिटकरी को पानी में भिगोकर रख दें। इस पानी से चेहरे की क्लीजिंग करें, इससे त्वचा पर जमा सारी धूल-मिट्टी और कण आसानी से रिमूव हो जाएंगे। चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आएगा और आपको हैवी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्का ब्लश लगाने से ही आपका चेहरा खिल जाएगा।

बेसन और दही लगाएं

बेसन और दही सुंदरता बढ़ाने के लिए सबसे असरदार घरेलू उपायों में से एक है। अगर आप वर्किंग हैं और इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं, तो बेसन और दही के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन लें और इसमें दही मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो सनटैन, दाग-धब्बों और झाइयों को कम करने में असरदार होता है। बेसन त्वचा को साफ करने में मदद करता है।