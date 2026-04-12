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बाजार में बिक रहे हैं केमिकल वाले आम, इन 5 टेस्ट से करें सही आम की पहचान

आजकल बाजार में बड़ी मात्रा में केमिकल वाले आम आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका आम केमिकल वाला है या नहीं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 12, 2026 9:57 AM IST

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आम केमिकल वाला है या नहीं?

गर्मियों का मौसम आते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर बाजार में आम की भरमार हो जाती है। आम फलों का राजा है, इसलिए जब गर्मियों में इसका सीजन शुरू होता है, तो हर कोई आम का खट्टा और मीठा स्वाद चखना चाहता है। आम का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। जब छोटी थी तब मेरे बड़े बाबा अपने बाग लेकर जाते थे और जिस पेड़ से बोलो- आम तोड़कर हाथ में देते थे और हम उसे बड़े ही चांव से खाते थे। उन आमों का स्वाद एकदम रसीला और मीठा होता था। थोड़े बड़े हुए तो पापा दिल्ली जैसे शहर में आकर रहने लगे। आम के सीजन में पापा आम तो घर लेकर आते रहे, लेकिन वो स्वाद नहीं ला पाए। जब उम्र बढ़ी, तो पता चला कि आम का स्वाद केमिकल की वजह से खराब हो गया है। पहले आम को प्राकृतिक रूप से पेड़ों में ही पकने दिया जाता था। लेकिन अब बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण केमिकल से आम पकाए जा रहे हैं। ये आम देखने में तो आकर्षक होते हैं, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि जो आम आप खरीद रहे हैं, वह केमिकल से पका हुआ या प्राकृतिक तरीके से।

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खुशबू से पहचानें

प्राकृतिक रूप से पके हुए आम की खुशबू हल्की होती है। आप जब आम के डंठल के पास आते हैं, तो हल्की सी धीमी खुशबू आपको मोहित कर जाती है। वहीं, केमिकल वाला आम में डंठल के पास सूंघने से बहुत ही हल्की या बहुत ही ज्यादा तेज खुशबू आ सकती है।  Also Read - आम खाने से पहले पानी में भिगोना क्यों जरूरी होता है? जानिए 5 साइंटिफिक कारण

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रंग से पहचान करें

FSSAI की वेबसाइट पर छपी जानकारी बताती है कि प्राकृतिक रूप से पके आम का रंग पूरी तरह एक जैसा नहीं होता। उसमें हल्का हरा, पीला और नारंगी रंग मिला होता है। वहीं, इसके विपरीत केमिकल और प्रोसेसिंग के जरिए पकाए गए आम का रंग बहुत ज्यादा चमकीला और गहरा होता है। केमिकल से पकाया हुआ आम आपकी आंखों से देखने में बहुत अच्छा लग सकता है। इसलिए हमेशा आम खरीदने से पहले इसके रंग की जांच जरूर कर लें।

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आम का करें पानी टेस्ट

आम को केमिकल से तैयार किया गया है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप घर पर आसानी से आम का टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी या बर्तन में पानी भरें और आम डालें। FSSAI की रिपोर्ट बताती है कि केमिकल वाला आम पानी में तैरने लगता है। वहीं, प्राकृतिक तरीके से पके हुए आम पानी में नीचे बैठ सकते हैं।  Also Read - Mango Peel Benefits: आम के छिलकों से मिलते हैं आपको कई फायदे, देखें ये Video

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स्वाद से भी पहचान सकते हैं आम

ऊपर बताए गए टेस्ट से भी आपको आम में केमिकल की पहचान नहीं हो रही है, तो आप स्वाद ले भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जब आप आम खाएं तो उसका स्वाद भी बहुत कुछ बता देता है। केमिकल वाला आम स्वाद में अजीबपन, मिठास कम और कड़वाहट महसूस करवा सकता है। जबकि प्राकृतिक आम स्वाद में रसदार और मीठा होता है।

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छिलके पर दाग या पाउडर देखें

केमिकल से पकाए गए आम के छिलके पर सफेद या ग्रे पाउडर जैसा दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा दिखे, तो आम को अच्छी तरह धोकर ही खाएं या बाजार से खरीदने से बचें।  Also Read - Mango for Cholesterol: Summers में आम का जूस पीने से मिलेंगे ये फायदे, Watch Video