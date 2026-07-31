मानसून में चेहरे पर लगाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, त्वचा बन सकती है मुलायम-कोमल

मानसून में चेहरे पर क्या लगाएं?

मानसून में बढ़ती नमी की वजह से हम सभी को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इस मौसम में त्वचा से जुड़ी समस्याएं होना भी बेहद आम है। कोई मुंहासों से तो कोई दाग-धब्बों या डल स्किन से परेशान रहता है। त्वचा के निखार को बनाए रखने के लिए इस मौसम में प्रॉपर स्किनकेयर करना बहुत जरूरी होता है। आपको मॉइश्चराइजर, टोनर, सनस्क्रीन और सीरम आदि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन, त्वचा पर प्राकृतिक निखार बना रहे और त्वचा मुलायम नजर आए, इसके लिए आप कुछ घरेलू उपायों को भी आजमा सकते हैं। आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं कि मानसून में चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?