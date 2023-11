निमोनिया से राहत के घरेलू उपाय

World Pneumonia Day 2023: निमोनिया सर्दियों में बच्चों को होनेवाली आम लेकिन गम्भीर बीमारी है। ठंड के मौसम में छोटे बच्चों को अक्सर निमोनिया होने की खबरें आती हैं। दरअसल, निमोनिया एक प्रकार का इंफेक्शन है जिसमें वायरस मरीज के फेफड़ों पर सीधा हमला करता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों की तुलना में कमजोर होता है इसीलिए, बच्चे निमोनिया का शिकार भी जल्दी होते हैं। निमोनिया से आराम के लिए कुछ घरेलू चीजों की मदद ले सकते हैं। (home remedies for pneumonia in kids in Hindi)