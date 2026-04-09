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बच्चों को घमौरियां होने पर क्या करें? जानें असरदार घरेलू उपाय जिससे खुजली और जलन होगी कम

गर्मियों में ज्यादा पसीना आने के कारण त्वचा पर बैक्टीरिया का प्रसार होता है। इसकी वजह से घमौरियों की परेशानी होती है। घमौरियों से राहत पाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 9, 2026 10:46 AM IST

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गर्मियों में बच्चों को होती है घमौरियां

गर्मियों का मौसम बच्चों के लिए भी बहुत नाजुक होता है। गर्मियों में चिलचिलाती धूप, गर्मी और पसीने के कारण बच्चों को घमौरियां होना आम बात है। दरअसल, गर्मियों में जो बच्चे बार धूप, धूल और मिट्टी में खेलते हैं, उन्हें पसीना ज्यादा आता है। छोटे बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए पसीना ज्यादा आने पर स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं और लाल दाने, खुजली और जलन जैसी समस्या हो जाती है। गर्मियों में बच्चों को होने वाली घमौरियों पर तुरंत ध्यान न दिया जाए, तो इससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पसीने और धूल- मिट्टी के कारण अगर आपके बच्चों को भी घमौरियां हो गई हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस राहत पाने के घरेलू उपायों के बारे में।

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बच्चों में घमौरियां होने के कारण

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि ज्यादा गर्मी और उमस, अधिक पसीना आना, टाइट या सिंथेटिक कपड़े पहनना, गर्मी में शरीर की साफ-सफाई की कमी और लंबे समय तक गीले कपड़े पहनने के कारण बच्चों को घमौरियां होती हैं। हालांकि इन कारणों की वजह से सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति को घमौरियों की परेशानी हो सकती है। आइए आगे जाने हैं बच्चों को घमौरियां होने पर कौन से घरेलू उपाय (ghamori se rahat pane ke liye kya karen) अपनाने चाहिए। Also Read - बच्चों की घमोरियों का इलाज करेंगे ये घरेलू उपाय

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ठंडे पानी से नहलाएं

घमौरियों में तेज जलन, खुजली और लालपन की समस्या होती है। घमौरियों के कारण होने वाली खुजली को कम करने के लिए बच्चे को दिन में 1–2 बार ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से नहलाएं। ठंडे पानी से बच्चों को नहलाने से त्वचा को अंदर तक ठंडक मिलती है। इससे पसीना कम होता है और घमौरियों की परेशानी धीरे- धीरे कम होने लगती है।

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चंदन पाउडर का पेस्ट लगाएं

घमौरियों के लाल दानों को ठंडक देने के लिए चंदन पाउडर का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। चंदन के पाउडर में ठंडक देने वाले गुण होते हैं। घमौरियां होने पर चंदन पाउडर को पानी या गुलाब जल में मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाने से राहत मिलती है।  Also Read - बच्चों की घमोरियों का इलाज करेंगे ये घरेलू उपाय

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घमौरियों पर लगाएं नारियल तेल और कपूर

नारियल तेल और कपूर में एंटी- बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। घमौरियां होने पर नारियल तेल और कपूर का मिश्रण लगाने से जलन शांत होती है। नारियल और कपूर घमौरियां ठीक होने के बाद होने वाली दाग- धब्बों की समस्या को भी दूर करते हैं। इस बार गर्मियों के मौसम में आपको भी घमौरियों की समस्या हो रही है, तो ऊपर बताए गए घरेलू उपायों को जरूर अपनाएं। घमौरियां होने पर अगर सीमित घरेलू उपाय आपको फायदा नहीं पहुंचाते हैं, तो 1 सप्ताह के बाद घमौरियां का इलाज अपने डॉक्टर से करवाएं।

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घमौरियों पर एलोवेरा जेल लगाने के फायदे

घमौरियां होने पर प्रभावित जगह पर एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जेल की तासीर ठंड़ी होती है। यह घमौरियों की जलन और खुजली को शांत करके त्वचा को ठंड़क पहुंचाती है। गर्मियों में पसीने के कारण घमौरियों की समस्या न हो, इसके लिए आप इसके लिए भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - Heat Rashes Remedies: गर्मी के मौसम में माथे पर दाने हो गए हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें