अस्थमा रोगियों के लिए प्रभावी हो सकती हैं ये 5 जड़ी-बूटियां, इस तरह सेवन करने पर मिलेगा फायदा

क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? सीने में जकड़न या घरघराहट की आवाज आती है? अगर हां, तो ये अस्थमा के संकेत हो सकते हैं। अस्थमा के लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समस्या गंभीर हो सकती है। अस्थमा रोगियों को प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है। इसलिए इन लक्षणों के नजर आने पर डॉक्टर से मिले और अस्थमा की जांच कराएं। अगर अस्थमा का निदान होता है तो आप दवाइयों के साथ ही कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का सेवन भी कर सकते हैं। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं अस्थमा रोगियों के लिए बेस्ट जड़ी-बूटियां कौन-सी हैं?