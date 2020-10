1 / 6

Reheating Food: किचन में अक्सर पका हुआ खाना बच (Leftover) जाता है। जिसे लोग या तो फेंक देते हैं या फ्रिज़ में रख देते हैं, ताकि अगले दिन उसे पकाकर खा सकें। अनाज की बर्बादी को रोकने का यह एक अच्छा तरीका है। वहीं, कुछ लोगों के पास बार-बार खाना बनाने का समय नहीं होता। इसीलिए, वे ज़्यादा मात्रा में भोजन बनाकर फ्रिज़ में स्टोर(Storing Foods in Fridge) करते हैं और सुविधा के अनुसार गर्म करके खाते हैं। लेकिन, इस तरह खाना दोबारा गर्म करना सेहत के लिहाज से सही नही है। क्योंकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार, बार-बार गर्म करने से (Reheating Food) भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। साथ ही डायजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है और कैंसर जैसी बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ जाता है। खासकर, इऩ 5 चीज़ों को कभी भी गर्म करके नहीं खाना (Foods one should Never Reheat) चाहिए, जिनके बारे में हम यहां लिख रहे हैं। (Food one should not cook again)