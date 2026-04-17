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हाइड्रेशन से लेकर पिंपल्स तक को दूर करती है छाछ, गर्मियों में पीने से मिलेंगे ये 5 फायदे

Verified Medically Reviewed By: Dr. Sukh Sabia Preet Kaur

गर्मियों में छाछ पीना एक आसान, सस्ता और बेहद फायदेमंद उपाय है, जो शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है।

Written by Ashu Kumar Das | Published : April 17, 2026 7:44 AM IST

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गर्मियों में छाछ पीने के फायदे

गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, पसीना ज्यादा आता है और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में शरीर को ठंडा रखने और शरीर की एनर्जी को मेनेटन करने के लिए छाछ पीते हैं। भारतीय घरों में गर्मियों के मौसम में कई प्रकार की छाछ पी जाती है। कुछ लोगों को मसाला छाछ पीना पसंद आता है, तो कुछ लोग प्लेन छाछ पीते हैं। छाछ न केवल स्वाद में हल्की और ताजगी देने वाली होती है, बल्कि यह कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गर्मियों में छाछ पीने से शरीर को क्या- क्या फायदे मिलते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रही हैं दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्योर हॉस्पिटल की डाइटिशियन सुख सबिया प्रीत।

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छाछ शरीर को अंदर से ठंडा रखती है

छाछ को मुख्य रुप से दही, पानी और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। इसलिए छाछ की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में छाछ पीने से शरीर की आंतरिक गर्मी शांत होती है। यह ड्रिंक शरीर को अंदर से ठंडा और शांत करने में मदद करता है। तेज गर्मी में छाछ पीने से शरीर को तुरंत ठंडक और राहत मिलती है।  Also Read - क्या बच्चे को बिना डांटे अनुशासन सिखाया जा सकता है? ये 5 टिप्स पेरेंट्स के आएंगी बहुत काम

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वजन घटाने में फायदेमंद है छाछ

डाइटिशियन सुख सबिया प्रीत का कहना है- छाछ में कैलोरी बहुत कम होती है और यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो छाछ को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मियों में दोपहर के खाने के बाद छाछ पी जाए, तो इससे वजन तेजी से कम करने में मदद मिल सकती है।

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छाछ पीने से पाचन तंत्र रहता है बेहतर

छाछ को दही से तैयार किया जाता है। इसलिए छाछ में अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। गर्मियों में छाछ पीने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है। गर्मियों में अक्सर पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं, ऐसे में छाछ उसे दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। Also Read - खाने-पीने की चीजों में छिपे ऐसे तत्व जो शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित होने से रोकते हैं

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छाछ हड्डियों को करती है मजबूत

गर्मियों में रोजाना एक सीमित मात्रा में छाछ पीने से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। छाछ में कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से छाछ पीने से हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बच्चों को गर्मियों में रोजाना छाछ देनी चाहिए।

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त्वचा की परेशानी को दूर करता है छाछ

गर्मियों में रोजाना छाछ पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालने में मदद मिलती है। डाइटिशियन का कहना है कि गर्मियों में रोजाना 1 गिलास छाछ पीने से शरीर अंदर से हाइड्रेट रहता है। जिससे त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है। गर्मियों में छाछ पीने से पिंपल्स, एक्ने, दाग- धब्बों की परेशानी कम हो सकती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि छाछ एक साधारण लेकिन बेहद असरदार पेय है, जो गर्मियों में आपकी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है।  Also Read - क्या 2 साल से कम उम्र के बच्चे को फोन देना चाहिए? जानें स्क्रीन से उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है?