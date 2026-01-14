सर्दियों में गिलोय खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सर्दियों में गिलोय इसलिए खानी चाहिए क्योंकि यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। गिलोय का सेवन करने से सर्दी-खांसी, गले की खराश और जुकाम जैसी समस्याएं ठीक होती हैं। सर्दियों में जोड़ों का दर्द भी परेशान करता है, ऐसे में गिलोय का सेवन किया जा सकता है। गिलोय खाने से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है और पाचन-तंत्र में सुधार होता है। गिलोय खाने से बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर में मौजूद सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं सर्दियों में गिलोय खाने के फायदे-