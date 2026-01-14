Select Language

सर्दियों में क्यों खाना चाहिए गिलोय? जानें इसके औषधीय गुणों के बारे में

Verified VERIFIED By: Dr Shrey Sharma

Giloy Benefits in Hindi: गिलोय औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह कई रोगों के इलाज में असरदार होता है। इसलिए सर्दियों में गिलोय का सेवन करना चाहिए।

Written by Anju Rawat | Published : January 14, 2026 1:05 PM IST

1/6

सर्दियों में क्यों खाना चाहिए गिलोय?

सर्दियों में गिलोय खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सर्दियों में गिलोय इसलिए खानी चाहिए क्योंकि यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। गिलोय का सेवन करने से सर्दी-खांसी, गले की खराश और जुकाम जैसी समस्याएं ठीक होती हैं। सर्दियों में जोड़ों का दर्द भी परेशान करता है, ऐसे में गिलोय का सेवन किया जा सकता है। गिलोय खाने से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है और पाचन-तंत्र में सुधार होता है। गिलोय खाने से बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर में मौजूद सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं सर्दियों में गिलोय खाने के फायदे-

2/6

गिलोय में औषधीय गुण कौन-कौन से होते हैं?

गिलोय औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लमेंटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गिलोय एक चमत्कारी जड़ी-बूटी है, जो शरीर के कई रोगों को दूर भगाने में असरदार होती है। गिलोय का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। गिलोय खाने से पाचन-तंत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और लिवर हेल्थ में भी सुधार करती है। Also Read - आयुर्वेद के अनुसार गिलोय है बेहद फायदेमंद, जानें इसके औषधियों गुणों के बारे में

3/6

इम्यूनिटी बढ़ाए

सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। इसकी वजह से कई रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और मौसमी बीमारियों से बचाते हैं। गिलोय खाने से सर्दियों में होने वाली समस्याएं जैसे-सर्दी-जुकाम, बुखार और खांसी आदि से राहत मिलती है। यह गले की खराश को भी दूर करता है।

4/6

जोड़ों के दर्द से राहत दिलाए

सर्दियों में आपको जोड़ों का दर्द काफी परेशान कर सकता है। अगर आपको सर्दियों में जोड़ों का दर्द बना रहता है, तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में असरदार होते हैं। गिलोय का काढ़ा पीने से गठिया के दर्द में भी आराम मिल सकता है। Also Read - इम्यूनिटी के लिए शानदार है गिलोय, जानें गिलोय के 5 हेल्थ बेनिफिट्स

TRENDING NOW

5/6

पाचन क्रिया में सुधार करे

सर्दियों में पाचन-तंत्र गड़बड़ा जाता है, इसलिए इस मौसम में कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। सर्दियों में पाचन-तंत्र धीमा हो जाता है। अगर आपको भी सर्दियों में अपच और कब्ज रहता है, तो आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय खाने से पाचन-तंत्र में सुधार होता है और पेट से जुड़े रोगों से बचाव होता है।

6/6

गिलोय का सेवन कैसे करें?

गिलोय का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। आप गिलोय का सेवन काढ़े के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा, गिलोय का रस, जूस, चूर्ण और गोली खाना भी फायदेमंद होता है। आप घर पर ही गिलोय का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। सर्दियों में गिलोय का काढ़ा पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है और यह सर्दी-जुकाम आदि से बचाता है। आप इस काढ़े में शहद भी मिलाकर सकते हैं। इससे गिलोय के पोषक तत्वों में वृद्धि होगी। Also Read - इस 1 जड़ी-बूटी के सेवन से हो जाता है यूरिक एसिड का खात्‍मा, जानिए किन कारणों से बनता है यूरिक एसिड