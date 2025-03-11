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Natural Skin पाने के लिए चावल के पानी के फायदे, जानें इसे बनाने और इस्तेमाल का तरीका

Verified Medically Reviewed By: Dr. Shitij Goel

Rice Water For Skin | त्वचा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आप नेचुरल तरीके से चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेख में हम इस बारे में कुछ खास जानाकारी लेने वाले हैं।

Written by Mukesh Sharma | Updated : April 7, 2026 12:39 PM IST

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चावल का पानी एक नेचुरल टोनर

हमारे चेहरे की स्किन सबसे नाजुक और सेंसिटिव स्किन में से एक होती है और यही कारण है कि धूप, गर्मी, सर्दी, खराब पानी और धूल-मिट्टी का असर सबसे पहले चेहरे की स्किन पर ही पड़ता है। बार-बार एक्ने आना, झाइयां बनना और अन्य कई समस्याएं हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे चेहरे की स्किन को ही परेशान करती हैं। सब चीजों का ध्यान रखते हुए स्किन को पिंपल्स और झाइयों से तो बचाया जा सकता है, लेकिन चेहरे की त्वचा की रंगत खराब हो जाती है। जिसके लिए टोनर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको मार्केट से महंगे और केमिकल वाले टोनर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर पर ही चावल के पानी से अपने चेहरे के लिए खास टोनर बना सकती हैं, जो आपकी स्किन को नेचुरल निखार प्रदान करेगा। इस लेख में जानें चावल के पानी से चेहरे की स्किन से टोनर कैसे बनाएं। हालांकि, इसपर ShardaCare-Healthcity के सीनियर कंसल्टेंट -डर्मेटोलॉजी, डॉ. शितिज गोयल बताते हैं कि कोई भी नुस्खा घर पर अपनाने से पहले किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह से साइड इफेक्ट का खतरा पैदा न हो।

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1. चेहरे के लिए चावल का पानी (Rice Water For Face)

चेहरे की स्किन के लिए चावल का पानी बेहद खास होता है, क्योंकि इसमें कई खास तरह के एंटी-ऑक्सीडेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो स्किन आपकी स्किन को ब्राइट बनाने का काम करते हैं। इसलिए चेहरे पर इसका इस्तेमाल करने से यह एक नेचुरल टोनर की तरह काम करता है। Also Read - क्या Detox Water पीने से चेहरे के पिंपल्स खत्म हो सकते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें इसकी सच्चाई | #FitIndiaHitIndia

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2. ऐसे बनाएं टोनर (How To Make Skin Toner)

चावल के पानी से टोनर बनाना बेहद आसान है, दो से तीन चम्मच चावल लें और उन्हें साफ पानी से अच्छे से धो लें। अब धोने के बाद दो कप पानी के साथ उबाल लें। अब इस पानी को छानकर अलग बर्तन में डाल लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद बोतल में डालकर फ्रिज में रखें और इसे आप दो से तीन तक एक नेचुरल टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

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3. उपयोग करने का तरीका (How To Use Skin Toner For Face)

सबसे पहले चेहरे को साफ गुनगुने पानी से धो लें और सूती कपड़े से हल्के हाथों के साथ चेहरा सुखा लें। अब फ्रिज से बोतल निकालें अच्छे से उसे हिलाकर मिक्स कर लें। एक कांच की कटोरी में एक या दो चम्मच चावल का पानी निकालें और रुई के टुकड़े की मदद से चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट तक छाया में रहें और फिर साफ पानी से धो लें। Also Read - Kh Letter Baby Boy Names: ख से शुरू होने वाले लड़कों के लिए 20+ नाम और जिनके अर्थ हैं मनमोहक

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4. साथ में मिलेंगे अन्य फायदे (Rice Water Benefits For Skin)

सिर्फ नेचुरल निखार ही नहीं बल्कि चावल के पानी से बनाया गया यह नेचुरल टोनर अन्य भी कई फायदे आपके चेहरे को पहुंचाता है। इसमें मौजूद खास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो एजिंग के बढ़ते लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलेंगे और आपके चेहरे की स्किन जवां दिखेगी।

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5. इन बातों का रखें ध्यान (Things To Keep In Mind)

हालांकि, हर व्यक्ति की स्किन अलग तरह की होती है और इसलिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी अलग-अलग तरह के होते हैं। इसी तरह नेचुरल प्रोडक्ट्स भी अलग-अलग तरह से हर स्किन टाइप पर काम करते हैं। अगर आपको 1 या 2 हफ्तों तक भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो एक बार स्किन केयर एक्सपर्ट्स से बात कर सकते हैं। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - 40 की उम्र के बाद भी जवान कैसे रहें? जिंदगी को लंबी नहीं अच्छी जीना सीखिए, लंबी अपने आप हो जाएगी