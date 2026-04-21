धूल-मिट्टी की वजह से चेहरे पर दाने हो रहे हैं तो लगाएं ये 5 चीजें, मिल सकता है फायदा

इस समय गर्मी, धूप और पसीना ही नहीं, धूल-मिट्टी भी लोगों को काफी परेशान कर रही हैं। धूल-मिट्टी, मुंह और नाक के जरिए गले में पहुंचकर खराश और जलन पैदा करता है। साथ ही, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, धूल-मिट्टी की वजह से चेहरे पर भी दाने होने लगते हैं। ऐसे में चेहरे के दाने मिटाने के लिए अक्सर लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, चेहरे के दाने मिटाने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप घर पर मौजूद कुछ चीजों की मदद से मुंहासे मिटा सकते हैं। आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं कि धूल-मिट्टी की वजह से होने वाले दाने मिटाने के लिए क्या लगाना चाहिए?