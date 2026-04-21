Select Language

धूल-मिट्टी की वजह से चेहरे पर दाने हो रहे हैं तो लगाएं ये 5 चीजें, मिल सकता है फायदा

Verified Medically Reviewed By: Shahnaz Husain

Face Acne Remedies: अगर धूल-मिट्टी की वजह से आपके चेहरे पर दाने हो गए हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : April 21, 2026 12:43 PM IST

1/6

चेहरे के दाने मिटाने के लिए क्या लगाएं?

इस समय गर्मी, धूप और पसीना ही नहीं, धूल-मिट्टी भी लोगों को काफी परेशान कर रही हैं। धूल-मिट्टी, मुंह और नाक के जरिए गले में पहुंचकर खराश और जलन पैदा करता है। साथ ही, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, धूल-मिट्टी की वजह से चेहरे पर भी दाने होने लगते हैं। ऐसे में चेहरे के दाने मिटाने के लिए अक्सर लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, चेहरे के दाने मिटाने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप घर पर मौजूद कुछ चीजों की मदद से मुंहासे मिटा सकते हैं। आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं कि धूल-मिट्टी की वजह से होने वाले दाने मिटाने के लिए क्या लगाना चाहिए?

2/6

1. एलोवेरा जेल लगाएं

अगर धूल-मिट्टी की वजह से आपके चेहरे पर दाने हो रहे हैं तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा जेल में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंहासों को मिटाने में मदद करते हैं। एलोवेरा जेल त्वचा को नमी प्रदान करता है और निखार बढ़ाने में मदद करता है। Also Read - चेहरे पर छोटे-छोटे दाने हो जाए तो क्या करें? जानें 3 घरेलू उपाय, जिनसे मिट जाएगी समस्या

3/6

2. फिटकरी पाउडर लगाएं

फिटकरी भी धूल-मिट्टी से होने वाले मुंहासों को कम करने में असरदार होती है। चेहरे के मुंहासे मिटाने के लिए आप फिटकरी का यूज कर सकते हैं। आप एक चम्मच फिटकरी पाउडर लें और इसमें पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर चेहरे को धोएं और अच्छी तरह से मॉइश्चराइजर लगा लें।

4/6

3. बेसन का पेस्ट लगाएं

बेसन भी धूल-मिट्टी और गर्मी की वजह से होने वाले दानों को मिटाने में असरदार होता है। आप 2 चम्मच बेसन लें और इसमें दही या गुलाब जल मिलाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर अप्लाई करें और 20 मिनट बाद धो लें। बेसन त्वचा का निखार बढ़ाता है और रंगत को साफ करता है। इसलिए आपको गर्मी के मौसम में बेसन फेस पैक जरूर लगाना चाहिए। Also Read - बदलते मौसम में त्वचा की देखभाल कैसे करें? एक्सपर्ट से जानें कुछ आसान स्किन केयर टिप्स

5/6

4. दही लगाएं

दही में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंहासों को मिटाने में मदद करते हैं। अगर चेहरे पर धूल-मिट्टी, पसीने और गर्मी में रहने की वजह से दाने हो गए हैं तो आप दही का यूज जरूर करें। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो दाग-धब्बों को मिटाने में असरदार होता है। दही चेहरे की रंगत को साफ करता है और निखार बढ़ाने में असरदार होता है।

6/6

5. हल्दी लगाएं

हल्दी से भी आप चेहरे के दाने मिटा सकते हैं। आप चुटकीभर हल्दी लें और इसमें दही या कच्चा दूध मिलाएं। आप इसमें मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर चेहरे को नॉर्मल पानी से धोकर अच्छी तरह मॉइश्चराइज करें। हल्दी में मौजूद एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों को मिटाने में असरदार होते हैं। Also Read - बच्चों में ऑटिज्म और गट हेल्थ के बीच क्या है कनेक्शन?