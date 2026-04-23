अक्सर हम सोचते हैं कि गर्मी में स्किन ऑयली होती है, लेकिन सच यह है कि हर किसी की स्किन इस सीजन में ऑयली नहीं होती है। कुछ लोगों की गर्मियों में भी स्किन ड्राई होने लगती है। इसके पीछे कई चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं, जिसमें पानी सही से न पीना, धूल-मिट्टी के संपर्क में ज्यादा आना इत्यादि हो सकते हैं। वहीं, कुछ लोग एसी में अधिक समय बिताते हैं, उनकी स्किन भी ड्राई होती है। गर्मियों में ड्राई होती स्किन की परेशानी को दूर करने के लिए आप कुछ नुस्खों का सहारा ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिससे ड्राई होती स्किन की परेशानी को कम की जा सके। आइए जानते हैं इन नुस्खों के बारे में-