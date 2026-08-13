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पैरों में इंफेक्शन होने पर क्या करें? डॉक्टर से जानें सही देखभाल करने का तरीका

Monsoon mein foot care Routine - मानसून के मौसम में पैरों को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखने के लिए फुट केयर रुटीन अपनाना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि मानसून में फुट केयर रूटीन कैसे अपनाएं-

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Written By: Anju Rawat | Updated: August 13, 2026, 9:48 AM

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मानसून में पैरों की देखभाल क्यों जरूरी है?

मानसून का मौसम आते ही पैरों में नमी और गीलापन होना आम बात है। लेकिन जब ये लंबे समय पर रहे तो ये पैरों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। साथ ही, पैरों की समस्याएं भी बढ़ा देती है जिससे इंफेक्शन, फंगल प्रॉब्लम और बदबू की समस्या आम हो जाती है। आपको बता दें कि लगातार गीले जूते-चप्पल पहनने से पैरों की त्वचा नर्म होकर फटने लगती है, जिससे फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि मानसून के दौरान खास फुट केयर रुटीन अपनाया जाए, ताकि आपके पैर न सिर्फ स्वस्थ रहें बल्कि साफ-सुथरे और आकर्षक भी दिखें। तो आज हम इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि सही तरह से मानसून में फुट केयर रुटीन अपनाने से पैरों को हेल्दी और खूबसूरत कैसे बनाया जाता है-

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1. पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें

बरसात के मौसम में बाहर से आने के बाद पैरों को साबुन और गुनगुने पानी से धोएं। साथ ही, पैरों के बीच की उंगलियों को अच्छी तरह सुखाएं। आपको बता दें कि पैरों में फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए नियमित रूप से पैरों की देखभाल करें।  Also Read - Burning Feet: सर्दियों में पैरों के तलवों में बढ़ जाती है जलन और चुभन, तो दर्द का इलाज करेंगे ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स

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2. फुट स्क्रबिंग करें

यदि आप हफ्ते में 2-3 बार पैरों की डेड स्किन हटाने के लिए स्क्रबर या प्यूमिक स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पैरों की बदबू से बचा जा सकता है। साथ ही, पैर हेल्दी और खूबसूरत दिखते हैं।

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3. मॉइस्चराइजिंग भी जरूरी है

पैरों की त्वचा मानसून में भी ड्राई हो सकती है, इसलिए नहाने के बाद हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे पैरों की त्वचा नरम हो जाती है और पैरों में इंफेक्शन का खतरा कम रहता है। इसलिए रोज नहाने के बाद पैरों में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं।  Also Read - पैरों में दिखने वाले ये 7 लक्षण इन गंभीर बीमारियों के हैं संकेत, जानिए इन्हें पहचानने के तरीके

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4. मानसून में नेल केयर करें

मानसून के मौसम में नमी और गंदगी के कारण नाखून जल्दी कमजोर, पीले और संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए इस समय नेल केयर पर खास ध्यान देना जरूरी होता है। इसलिए नियमित रूप से नाखूनों को छोटा और साफ रखना चाहिए ताकि उसमें गंदगी और फंगस न पनपे।

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5. सही फुटवियर चुनें

मानसून में खुले और वॉटरप्रूफ फुटवियर पहनें, जिससे पैर जल्दी सूख सकें। गीले जूते और मोजे बार-बार पहनने से बचना चाहिए क्योंकि इससे फंगल प्रॉब्लम और बदबू की समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही, साफ जूते और मोजे ही पहनना आपके लिए अच्छा होता है।  Also Read - Tips for Cracked Heels: सर्दियों में फटी एड़ियों की समस्या को दूर करेंगे ये 2 होममेड पैक

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6. होम रेमेडीज़ अपनाएं

घर में भी रहकर आप पैरों को साफ रख सकते हैं। साथ ही, नीम के पानी में पैर डूबो सकते हैं क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। जिससे पैरों में इंफेक्शन जैसी समस्या से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि बेकिंग सोडा भी घरेलू उपाय माना जाता है। इससे पैरों की बदबू और फंगल इंफेक्शन कम करने में मदद मिलती है।

thehealthsite.com Authors

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More