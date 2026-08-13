पैरों में इंफेक्शन होने पर क्या करें? डॉक्टर से जानें सही देखभाल करने का तरीका

मानसून में पैरों की देखभाल क्यों जरूरी है?

मानसून का मौसम आते ही पैरों में नमी और गीलापन होना आम बात है। लेकिन जब ये लंबे समय पर रहे तो ये पैरों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। साथ ही, पैरों की समस्याएं भी बढ़ा देती है जिससे इंफेक्शन, फंगल प्रॉब्लम और बदबू की समस्या आम हो जाती है। आपको बता दें कि लगातार गीले जूते-चप्पल पहनने से पैरों की त्वचा नर्म होकर फटने लगती है, जिससे फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि मानसून के दौरान खास फुट केयर रुटीन अपनाया जाए, ताकि आपके पैर न सिर्फ स्वस्थ रहें बल्कि साफ-सुथरे और आकर्षक भी दिखें। तो आज हम इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि सही तरह से मानसून में फुट केयर रुटीन अपनाने से पैरों को हेल्दी और खूबसूरत कैसे बनाया जाता है-