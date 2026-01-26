Select Language

बदलते मौसम में क्या खाने से दूर होती हैं बीमारियां? ये 5 फूड्स होंगे फायदेमंद

Verified VERIFIED By: Dr. Sugeeta Mutreja

बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस दौरान आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी डाइट में इन 5 फूड्स को शामिल कर सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : January 26, 2026 11:52 AM IST

1/6

बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना चाहिए?

जैसे ही मौसम बदलता है, तरह-तरह की स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बदलते मौसम में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और शरीर संक्रमण से नहीं लड़ पाता है। यही वजह है कि बदलते मौसम में संक्रमण, सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार और गले की खराश जैसी समस्याएं बेहद आम हो जाती हैं। बदलते मौसम में ज्यादातर लोग इन समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में वे अक्सर दवाइयां का सेवन ही करते रह जाते हैं, जिसका सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। ज्यादा दवाइयां शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप घर पर मौजूद ऐसी चीजों का सेवन करें, जिनमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हो। ऐसी चीजें खाएं जो इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करें। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं बदलते मौसम में कौन-सी चीजें खानी चाहिए, जिनसे बीमारियों से बचा जा सकता है।

2/6

हल्दी का सेवन जरूर करें

बदलते मौसम में आपको हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। हल्दी में औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बदलते मौसम में हल्दी खाने से कई बीमारियों से बच सकते हैं। हल्दी से सर्दी-जुकाम, खांसी और गले की खराब जैसी समस्याएं दूर होती हैं। आप अपने खाने में हल्दी शामिल करें। आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इस दूध को पीने से पाचन-तंत्र मजबूत बनता है और मौसमी बीमारियां ठीक होती हैं। Also Read - सर्दियों में आप भी खाते हैं रोज पराठे, जानें ज्यादा पराठे खाने के नुकसान

3/6

आंवले का जूस पिएं

बदलते मौसम में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि इस मौसम में व्यक्ति को कई बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए आपको आंवले का जूस जरूर पीना चाहिए। आंवले में विटामिन-सी होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मौसमी बीमारियों से बचाता है। आप रोज सुबह गुनगुने पानी में आंवले का जूस मिलाकर पी सकते हैं। या रोजाना 1-2 आंवले चबाकर खा सकते हैं।

4/6

तुलसी का काढ़ा पिएं

बदलते मौसम में आपको तुलसी का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। तुलसी का काढ़ा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसे पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। इस काढ़े को पीने से गले की खराश में भी आराम मिलता है। अगर आपको बदलते मौसम में अक्सर सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं रहती हैं, तो तुलसी के काढ़े का सेवन जरूर करें। यह काढ़ा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है।  Also Read - ये 2 काम हैं 52 साल के सौरव गांगुली की फिटनेस का राज, मैदान में उतर जाएं तो 'दादा' का तोड़ नहीं

TRENDING NOW

5/6

अदरक का पानी पिएं

बदलते मौसम में अदरक का पानी पीना बेहद लाभकारी होता है। अदरक में एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मौसमी संक्रमण से बचाता है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अदरक जोड़ों की सूजन और दर्द को भी कम करने में मदद करता है। आप अदरक को सब्जी और दाल में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अदरक का पानी, काढ़ा या चाय बनाकर भी पी सकते हैं।

6/6

लहसुन का सेवन करें

बदलते मौसम में लहसुन का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। आप अपनी डाइट में लहसुन को जरूर शामिल करें। लहसुन एंटीबायोटिक का काम करता है। यह मौसमी एलर्जी और संक्रमण को दूर करने में मदद करता है। बदलते मौसम में आप रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लहसुन की 2-3 कलियां खा सकते हैं। इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और मौसमी बीमारियों से काफी हद तक बचाव होगा। Also Read - ऑफिस पहुंचते ही इन 4 चीजों का जरूर करें सेवन, गर्मी और सिरदर्द जैसी समस्याओं से मिलेगी राहत