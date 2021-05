1 / 7

बच्चों की इम्यूनिटू बढ़ाने के लिए टिप्स

Foods to boost Kids Immunity: कोरोना वायरस महामारी ने बच्चों के जीवन को व्यापक तरीके से प्रभावित किया है। खुली हवा में खेलने-कूदने से जुड़ी पाबंदियों के चलते बच्चों को जहां फिजिकली एक्टिव रहने में दिक्कत हो रही है। वहीं, बच्चों को धूप ना मिलने से उनमें विटामिन डी की कमी (Vitamin D deficiency in Kids), मोटापा (Childhood Obesity) और सुस्ती या थकान (Fatigue) जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं, कमज़ोर इम्यूनिटी (Weak immunity of kids) के कारण इन बच्चों के संक्रमित होने का डर भी लगातार बना रहता है। गौरतलब है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने घोषणा की है कि जुलाई-अगस्त में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर (Third wave of Covid-19 in India) आएगी और यह लहर बच्चों और कम उम्र के लोगों के लिए बहुत अधिक घातक और संक्रामक होगी। ऐसे में बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्टॉन्ग बनाना ही उन्हें संक्रमण से बचाने का सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीका है। (Foods to boost Kids Immunity in Hindi)