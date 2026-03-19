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हेल्दी समझ कर खा रहे ये 5 फूड्स? लेकिन इनमें छिपा होता है खतरनाक Sugar

Kin Foods me Sugar Hota Hai: शुगर सिर्फ डायबिटीज के मरीजों के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी इतना फायदेमंद नहीं माना जाता है। हेल्दी समझे जाने वाले कई फूड्स में भी शुगर हो सकता है।

Written by Mukesh Sharma | Published : March 19, 2026 4:16 PM IST

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हेल्दी समझे जाने वाले इन फूड्स में शुगर

Foods That Contain Sugar: आज के समय में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोगों की संख्या कई गुना अधिक है और लगातार बढ़ती भी जा रही है। आज लोग जितना अनहेल्दी चीजों के करीब हैं, उतना ही अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। यही कारण है कि हेल्दी रहने के लिए इंटरनेट पर अलग-अलग डाइट प्लान, फिटनेस ट्रेंड्स और लाइफस्टाइल शैलियां भी तेजी से लोकप्रिय होती जा रही हैं। लेकिन कई बार हम जिन चीजों को हेल्दी समझकर डाइट में शामिल कर लेते हैं, वे असल में शुगर का बड़ा स्रोत होती हैं, जिसका अंदाजा हमें होता नहीं है। यह फूड्स अगर डाइट में शामिल हो तो फिटनेस जर्नी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिना हमें इसका कोई अहसास कराए। इसलिए आइए जानते हैं, ऐसे 4 आम फूड्स के बारे में, जिनमें शुगर की मात्रा चौंकाने वाली होती है और आपकी सेहत के लिए हानिकारक।

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फ्लेवर्ड दही (Flavoured Curd)

दही को आमतौर पर हेल्दी ही माना जाता है और विशेषज्ञ भी इसे अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देते है। लेकिन जब इसमें फ्लेवर, जैसे- स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ब्लूबेरी मिलाए जाते हैं, तो इसमें शुगर शामिल हो जाता है। ये दही अक्सर डेजर्ट जैसी बन जाती है, जिसे खाने में भी मजा आता है। लेकिन इनमें 10–15 ग्राम या उससे अधिक शुगर हो शामिल हो जाती है। इसलिए आपके लिए एक बेहतर विकल्प है कि आप सादा दही का ही सेवन करें और चाहें तो उसमें ताजे फल मिलाकर खाएं। Also Read - गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है किडनी स्टोन की समस्या, जानें पानी की कमी कैसे बनता है इसका कारण

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पैकेज्ड जूस (Packaged Juice)

हेल्दी खाने के चक्कर में कई लोग पैकेज्ड जूस का भी सेवन करना शुरु कर देते हैं और इसे लोग फ्रेश जूस का विकल्प मानते हैं। रिसर्च बताती है कि इनमें फाइबर की मात्रा लगभग होती ही नहीं है। वहीं बाजार में मिलने वाले कई जूस पर “नो एडेड शुगर” लिखा होता है, लेकिन उनमें भी प्राकृतिक शुगर (फ्रक्टोज) उच्च मात्रा में होता है। ऐसे में अगर आप इनका नियमित रुप से सेवन कर रहे हैं तो आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है और ब्लड शुगर लेवल पर असर होगा।

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डाइजेस्टिव बिस्किट (Digestive Biscuits)

नाम से ही लगता है ना कि यह पाचन के लिए अच्छे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बिस्किट में भी मैदा, शुगर और फैट भरपूर मात्रा में होता है। कई ब्रांड्स तो इन्हें हेल्दी बताकर बेचती हैं, जबकि इनमें छिपी हुई शुगर आपकी डाइट को और सेहत को बिगाड़ सकती है। अगर स्नैक का सेवन करने का मन है तो नट्स या होल ग्रेन जैसे विकल्प बेहतर साबित होंगे। Also Read - कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए , बता रहे हैं डॉ. आलोक जोशी

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प्रोटीन बार (Protein Bars)

जिम जाने वालों और फिटनेस का ध्यान रखने वाले जो लोग प्रोटीन डाइट लेना पसंद करते हैं, उन्हें प्रोटीन बार बहुत पसंद होता है। हालांकि, यह सच है कि प्रोटीन बार एक हेल्दी फूड है, लेकिन इसका मतलब यह हीं है कि उसमें शुगर नहीं है और शुगर अनहेल्दी ही होता है। कई बार इनमें स्वाद बढ़ाने के लिए शुगर और सिरप अधिक मात्रा में मिलाया जाता है।

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कॉर्न फ्लेक्स (Corn Flakes)

कॉर्न फ्लेक्स भी हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में लोकप्रिय हैं, लेकिन इनमें भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर पाई जाती है, जो जल्दी भूख लगने का कारण बनती है। बेहतर है कि आप ओट्स जैसे नेचुरल फूड्स अपनाएं न कि लेबल को देखकर। अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - क्या मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है? डॉक्टर से जानें सच या झूठ