कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकते हैं ये 5 फूड्स, डाइट में शामिल करने से मिलेगा फायदा

5. कीवी खाएं

कीवी भी हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी रोज की डाइट में कीवी जरूर शामिल करना चाहिए। कीवी में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप कीवी का सेवन इसका गूदा निकालकर कर सकते हैं। Harvard Health Publishing के अनुसार, कीवी खाने से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो सिर्फ खान-पान या इन फूड्स पर निर्भर न करें। नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं और डॉक्टर की राय जरूर लें। ये फूड्स कोलेस्ट्रॉल का इलाज नहीं है, सिर्फ हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। Also Read - 40 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए?