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बार-बार नाक से खून आता है? ये फूड्स और टिप्स हो सकते हैं असरदार

नाक से खून आना एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन अगर बार-बार खून निकल रहा है तो इस संकेत की अनदेखी न करें। इसके लिए ठंडी तासीर की चीजों का सेवन करें, इससे आपको फायदा मिल सकता है।

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Written By: Anju Rawat | Published : June 23, 2026, 4:45 PM

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Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

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गर्मी में नाक से खून आता है तो क्या करें?

गर्मी के मौसम में कई लोगों को नाक से खून आने (नकसीर) की समस्या रहती है। दरअसल, गर्मियों में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे नाक की अंदरूनी परत सूख जाती है और इसी वजह से खून आ सकता है। इसके अलावा, जिन लोगों को एलर्जी, सर्दी-जुकाम या हाई बीपी की समस्या रहती है, उनमें नकसीर की समस्या (Nosebleed in Summer) ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि, कई अन्य वजहों से भी नाक से खून निकल सकता है। नाक से खून आने पर सबसे पहले सिर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाएं। नाक के नरम हिस्से को 10-15 मिनट तक दबाकर रखें। बर्फ की सिकाई करें और सिर पीछे न झुकाएं। यह नाक से खून आने का प्राथमिक उपचार है। लेकिन नकसीर से बचाव के लिए आपको डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। ठंडी तासीर की चीजों का सेवन करने से इस समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं-

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1. शिकंजी में गोंद कतीरा मिलाकर पिएं

अगर बार-बार नाक से खून निकलता है, तो अपनी डाइट में शिकंजी में गोंद कतीरा मिलाकर जरूर शामिल करें। यह शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। इस ड्रिंक को पीने से शरीर में गर्मी का प्रभाव कम होता है। शिंकजी में गोंद कतीरा लेने से शरीर हाइड्रेटेड भी रहता है। Also Read - हाई बीपी में नाक से खून बहना हो सकता है गम्भीर समस्या, जानें Nosebleeding के कारण और उपचार

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2. दूध में गुलकंद मिलाकर पिएं

नकसीर की समस्या होने पर दूध में गुलकंद मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है। गुलकंद की तासीर ठंडी होती है। दूध के साथ गुलकंद लेने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। आप चाहें तो गुलकंद को पानी के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं।

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3. सत्तू का शरबत पिएं

सत्तू पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सत्तू का शरबत पीने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। सत्तू भी तासीर में ठंडा होता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में दद करता है। सत्तू के शरबत को गर्मी के लिए बेस्ट ड्रिंक्स में से एक माना जाता है।  Also Read - गर्मी में जब फूटे नकसीर, तो आजमाएं ये घरेलू उपाय तुरंत मिलेगी राहत

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4. नारियल तेल लगाएं

अगर आपको बार-बार नाक से खून आने की समस्या बनी रहती है, तो रोज रात को सोते समय नाक में 2 बूंद नारियल का तेल डालें। इससे नाक की अंदरूनी त्वचा सूखती नहीं है और नमी बनी रहती है। इससे खून को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि, नारियल तेल नकसीर का इलाज नहीं है। यह नकसीर की समस्या से बचाव कर सकता है, पर इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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5. शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखें

नकसीर की समस्या रहती है, तो गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही, गर्म तासीर की चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। हालांकि, ये फूड या उपाय नकसीर का इलाज नहीं है। इन चीजों को खाने से शरीर में हाइड्रेशन बनी रहती है और पानी की कमी नहीं होती। लेकिन, अगर नाक से बार-बार खून आता है, तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। Also Read - गर्मी में फूटती है नकसीर, आयुर्वेद में है इसका कारगर इलाज

thehealthsite.com Authors

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More