हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाएंगी ये बीमारियां (Disease That Cause The Risk Of Heart Attack)

Disease that increase the risk of heart attack: अच्छा लाइफस्टाइल व सही खानपान आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इससे हार्ट अटैक के खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। हर किसी के लिए यह समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक आने का खतरा सिर्फ खराब लाइफस्टाइल व डाइट के कारण नहीं बढ़ता, बल्कि इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिनमें जेनेटिक फैक्टर और पहले से मौजूद कई बीमारियां भी शामिल हो सकती है। ऐसी कई क्रोनिक व एक्यूट बीमारियां हो सकती हैं जो हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं और इसलिए इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आप इनकी पहचान अच्छे से कर पाएं।