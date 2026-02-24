Select Language

30 दिन तक रोज 5000 कदम चलने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? फायदे जानकर खुद कर देंगे शुरू

आप रोजाना सिर्फ 5000 कदम भी चलते हैं, तो इससे शरीर को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं रोजाना 5000 कदम चलने के फायदों (Rozana 5000 Kadam Chalne ke Fayde) के बारे में।

Written by Ashu Kumar Das | Published : February 24, 2026 8:43 AM IST

1/6

30 दिन तक रोजाना 5000 कदम चलने के फायदे

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम लोग जिम में हैवी एक्सरसाइज और मॉर्निंग में वर्कआउट का समय नहीं निकाल पाते हैं। मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल महिला हूं और मुझे भी किसी तरह की एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिल पाता है। ऐसे में 'वॉक' यानी पैदल चलना सबसे आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आमतौर हेल्थ एक्सपर्ट हेल्दी रहने के लिए रोजाना 10,000 कदम चलने की सलाह देते हैं, लेकिन आप रोजाना सिर्फ 5000 कदम भी चलते हैं, तो इससे शरीर को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं रोजाना 5000 कदम चलने के फायदों (Rozana 5000 Kadam Chalne ke Fayde) के बारे में।

2/6

5000 कदम चलने से शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिपोर्ट बताती है कि एक औसत व्यक्ति के लिए 5,000 कदम लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी के बराबर होते हैं। इसे पूरा करने में करीब 40-50 मिनट का समय लगता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन लक्ष्य है जो डेस्क जॉब करते हैं या जिनकी जीवनशैली गतिहीन (Sedentary) है। आइए आगे जानते हैं 30 दिन तक रोज 5000 कदम चलने के फायदों के बारे में। Also Read - Leg Cramps: सोते समय अचानक से क्यों खिंच जाते हैं पैर? परमानेंट नस डैमेज होने से पहले जान लें कारण

3/6

5000 कदम चलने से वजन होता है कंट्रोल

जब आप रोजाना सिर्फ 5000 कदम चलते हैं तो इससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहले 10 दिन आपका शरीर इस नई एक्टिविटी के साथ तालमेल बिठाता है। 20-30 दिन के बाद रोजाना 5000 कदम चलने से शरीर का मेटाबॉलिक रेट में सुधार होता है। इससे वजन तेजी से कम करने में मदद मिलती है।

4/6

दिल बनता है हेल्दी

जब आप 5,000 कदम चलते हैं, तो आपके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो (Blood Circulation) बेहतर होता है। 30 दिनों के अंत तक, आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस फूलने की समस्या कम हो गई है और आपका स्टैमिना बढ़ गया है। 30 दिन तक रोजाना 5000 कदम चलने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी घटता है। Also Read - बच्चे के जन्म के बाद डिप्रेशन क्यों होता है और यह कितना खतरनाक है? Dr. Lipi Sharma

5/6

मानसिक तनाव कम होता है

चलने से शरीर में एंडोर्फिन (Endorphins) नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे 'फील-गुड' हार्मोन भी कहा जाता है। इससे आपका मानसिक तनाव धीरे- धीरे कम होने लगता है। जो लोग कमरे की बजाय प्रकृति की ताजा हवा में वॉक करते हैं, तो इससे कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर कम होता है। इससे नींद बेहतर बनती है और आपको रात में सुकून भरी नींद आती है। सही नींद आने से मानसिक तनाव कम होता है।

6/6

जोड़ों और मांसपेशियों की मजबूती

ऑफिस में लगातार बैठे रहने से हमारे जोड़ों में अकड़न आ जाती है। ऐसे में 5,000 कदम चलने से घुटनों, कूल्हों और टखनों की लुब्रिकेशन बनी रहती है। इससे भविष्य में गठिया (Arthritis) जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। याद रखें किसी भी चीज की प्रैक्टिस एक साथ नहीं बनती है। आपने आज 5000 कदम चलने का फैसला लिया है, तो इसकी शुरुआत धीरे- धीरे करें। शुरुआत के 2 से 3 दिन 2000 कदम चलने की कोशिश करें। बाद में इसे 3500 से 4000 और फिर 1 सप्ताह के भीतर 5000 कदम तक चलने की कोशिश करें। Also Read - चेहरे पर अचानक सूजन आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं