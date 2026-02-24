जोड़ों और मांसपेशियों की मजबूती









ऑफिस में लगातार बैठे रहने से हमारे जोड़ों में अकड़न आ जाती है। ऐसे में 5,000 कदम चलने से घुटनों, कूल्हों और टखनों की लुब्रिकेशन बनी रहती है। इससे भविष्य में गठिया (Arthritis) जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। याद रखें किसी भी चीज की प्रैक्टिस एक साथ नहीं बनती है। आपने आज 5000 कदम चलने का फैसला लिया है, तो इसकी शुरुआत धीरे- धीरे करें। शुरुआत के 2 से 3 दिन 2000 कदम चलने की कोशिश करें। बाद में इसे 3500 से 4000 और फिर 1 सप्ताह के भीतर 5000 कदम तक चलने की कोशिश करें।