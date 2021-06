1 / 5

क्या पीरियड्स में दौड़ना चाहिए?

Running Benefits during periods in Hindi: पीरियड्स (periods in Hindi) के तीन-चार दिन हर महिलाओं लिए कष्टदायक होता है। इन तीन-चार दिनों में उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याओं जैसे पेट, कमर, पैर, सिर आदि में दर्द होता है। पेट में ऐंठन और मरोड़ (painful cramps during periods) होने के साथ ही सिर दर्द, थकान, उल्टी, जी मिचलाना, थकान, स्ट्रेस, खीज, चिड़चिड़ापन आदि की समस्या देखी जा सकती है। एक्सपर्ट्स तो यही सलाह देते हैं कि पीरियड्स में भी शारीरिक रूप से एक्टिव रहना (kya Periods me daudna chahiye) चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं इस दौराना होने वाले दर्द को सह नहीं पाती हैं और सारा दिन बेड पर पड़ी रहती हैं। हालांकि, कई महिलाएं कुछ हल्के-फुल्के एक्सरसाइज, योग या वर्कआउट करती हैं, ताकि पीरियड्स के दौरान आराम पहुंचे, लेकिन कुछ महिलाओं को वर्कआउट या कोई भी हल्के एक्सरसाइज करने से भी डर लगता है। अक्सर ये सवाल उन महिलाओं के मन में उठता है, जो प्रतिदिन वॉकिंग, रनिंग जैसे एक्सरसाइज करती हैं कि क्या पीरियड्स के दिनों में दौड़ना (Is it good to Run during periods in hindi) सही है या नहीं? आइए जानते हैं पीरियड्स में रनिंग करना चाहिए या नहीं, ऐसा करने से क्या फायदे-नुकसान हो (Running Benefits during periods in hindi) सकते हैं....