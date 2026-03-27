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मेथी का पानी पीने से क्या होता है? जानें, शरीर में दिखने वाल 6 बदलाव

Fenugreek seeds soaked in water Benefits : मेथी का पानी पीने से कई तरह की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। यह मोटाप कम करने से लेकर ब्लड शुगर को कम कर सकता है। आइए जानते हैं इसके फायदे

Written by Kishori Mishra | Published : March 27, 2026 11:46 AM IST

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मेथी का पानी पीने से क्या होता है?

भारतीय घरों में मेथी का बीज काफी आसानी से मिलने वाला बीज है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल खाने में तड़का लगाने के लिए और तरह-तरह के अचार को बनाने में होता है। मेथी का दाना न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी जबरदस्त साबित हो सकता है। इसमें कई औषधीय गुण जैसे-फोलिक एसिड, राइबोफ्लोविन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि होता है। इसके अलावा मेथी विटामिन A, B6, C और K जैसे अन्य जरूरी पोषक तत्वों से भरा बोता है। इसलिए मेथी के बीजों का सेवन करने से आपके शरीर को कई लाभ हो सकते हैं। वहीं, अगर आप मेथी के फायदों को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके बीजोंल से पानी तैयार करके पिएं। इससे आपको काफी लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं मेथी के बीजों का पानी पीने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं-

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वजन घटाने में कैसे फायदेमंद है मेथी का पानी?

अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो मेथी के दानों का सेवन करें। मेथी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक रूप से फाइबर होता है, जो भूख को कंट्रोल कर सकती है। इससे आप अतिरिक्त कैलोरी लेने से बचते हैं। इसके सेवन से पेट की चर्बी कम हो सकती है। साथ ही वजन भी तेजी से कम हो सकता है। Also Read - सुबह खाली पेट भीगी मेथी खाने के 8 फायदे

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ब्लड शुगर कंट्रोल करे का मेथी का पानी

मेथी के बीजों से तैयार पानी का सेवन करने से आप ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मौजूट एंटी-डायबिटीक गुण शुगर लेवल को कम कर सकता है। इससे डायबिटीज में होने वाली अन्य परेशानियां दूर हो सकती हैं।

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बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है मेथी का पानी

मेथी के पानी का सेवन करने से आप अपने शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें घुलनशील फाइबर होता है। यह आपके शरीर में मौजूद LDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। इसके साथ ही यह शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकत है। Also Read - 1 महीने मेथी का पानी पीने से क्या होता है?

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स्किन पर चमक लाए मेथी का पानी

मेथी का पानी आपकी स्किन को बेहतरीन बना सकता है, क्योंकि यह पाचन में मदद करता है और शरीर से डिटॉक्स पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार होता है। मेथी के दानों में विटामिन K और विटामिन C पाए जाते हैं, जो मुहांसे और आंखों के नीचे काले घेरे जैसी स्किन संबंधी परेशानियों को दूर कर सकता है।

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पीरियड्स की परेशानी को कम कर सकता है मेथी का पानी

मेथी का पानी न सिर्फ वजन कम करने में प्रभावी हो सकता है, बल्कि इसके सेवन से आप पीरियड्स में होने वाली सूजन और दर्द की परेशानी को कम कर सकते हैं। दरअसल, मेथी के दानों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पीरियड्स के दर्द और पीरियड् साइकल से जुड़ी अन्य परेशानियों को कम कर सकते हैं। Also Read - सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने के 8 फायदे

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ब्रेड मिल्क बढ़ाने के लिए पिएं मेथी का पानी

ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए मेथी का पानी फायदेमंद हो सकता है। इससे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। दरअसल, मेथी के दानों में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप ब्रेस्टफीड कराने वाली मां हैं, तो मेथी का पानी या चाय पिएं। इससे आपका ब्रेस्टमिल्क काफी हद तक बढ़ सकता है।