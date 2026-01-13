सुबह थकान और कमजोरी क्यों होती है?









Thakan or Kamjori ke Karan Kya Hai: क्या आपको भी सुबह-सुबह थकान और कमजोरी बनी रहती है? अगर हां, तो इसके पीछे कई ऐसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं और आलस को दूर भगा सकते हैं। यानी किसी यह जरूरी नहीं है कि किसी गंभीर बीमारी की वजह से ही सुबह थकान और कमजोरी महसूस हो, खराब जीवनशैली और खान-पान जैसे कारकों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको इन चीजों पर भी जरूर गौर करना चाहिए, इन्हें नजरअंदाज करने से आपको रोजाना थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं रोज सुबह थकान और कमजोरी होने के पीछे के कारण कौन-से हैं?