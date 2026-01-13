Select Language

रोज सुबह बनी रहती है थकान और कमजोरी? जानें क्या हो सकते हैं कारण

सुबह-सुबह उठने पर सुस्ती और आलस आना बेहद आम है। लेकिन, इसके पीछे भी कुछ कारण जिम्मेदार जरूर होते हैं। जानें, इनके बारे में-

1/6

सुबह थकान और कमजोरी क्यों होती है?

Thakan or Kamjori ke Karan Kya Hai: क्या आपको भी सुबह-सुबह थकान और कमजोरी बनी रहती है? अगर हां, तो इसके पीछे कई ऐसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं और आलस को दूर भगा सकते हैं। यानी किसी यह जरूरी नहीं है कि किसी गंभीर बीमारी की वजह से ही सुबह थकान और कमजोरी महसूस हो, खराब जीवनशैली और खान-पान जैसे कारकों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको इन चीजों पर भी जरूर गौर करना चाहिए, इन्हें नजरअंदाज करने से आपको रोजाना थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं रोज सुबह थकान और कमजोरी होने के पीछे के कारण कौन-से हैं?

2/6

शरीर में पोषक तत्वों की कमी

शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से सुबह उठने में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। विटामिन बी12, विटामिन डी और जिंक की कमी से आपको थका का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा, ज्यादा फास्ट फूड्स और तला-भुना खाना खाने से भी आपको सुस्ती महसूस हो सकती है। जो लोग ज्यादा कैफीन लेते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उन्हें सुबह उठने पर थकान हो सकती है।

3/6

डिहाइड्रेशन

जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, उन्हें भी सुबह उठने में थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। अगर आपको ज्यादा पसीना या पेशाब आता है, तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए स्वस्थ बने रहने के लिए आपको रोजाना सही मात्रा में पानी जरूरी पीना चाहिए। आपको रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। आप नारियल पानी और नींबू पानी भी पी सकते हैं।

4/6

नींद की कमी

अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है, तो सुबह उठते समय थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। नींद की कमी से व्यक्ति की पूरी दिनचर्या गड़बड़ा सकती है। उसे सुबह उठने में परेशानी हो सकती है और दिनभर काम करते समय थकान-सुस्ती महसूस हो सकती है। इस आलस को दूर करने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। सोने का एक निश्चित समय तय करें और उसी के अनुसार अपना शेड्यूल सेट करें।

5/6

शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना

फिट और हेल्दी रहने के लिए फिजिकली एक्टिव रहने की सलाह दी जाती है। जितना आप शारीरिक रूप से असक्रिय रहते हैं, उतने ही आलस और सुस्ती के बीच घिरे रहते हैं। इसलिए शारीरिक रूप से सक्रिय जरूर रहें। इसके लिए आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। खाना खाने के बाद वॉक जरूर करें और प्राणायाम करें।

6/6

स्ट्रेस में रहना

स्ट्रेस में रहना भी सुबह के समय आलस और सुस्ती का कारण बन सकता है। तनाव और चिंता की वजह से नींद की क्वालिटी खराब होती है और थकान बढ़ जाती है। हालांकि, आजकल ज्यादा लोग स्ट्रेस से घिरे हुए हैं। सभी लोगों के तनाव का कारण अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सभी एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं और वह है तनाव। तनाव की वजह से आपको सुबह उठने में आलस आ सकता है।